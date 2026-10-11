Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinin performansı izlenirken, dünyanın önemli yarı iletken üreticilerine ev sahipliği yapan Güney Kore borsasında satışların ardından işlem hacmindeki sert daralma öne çıktı.

Bloomberg'in 11 Ekim 2026 tarihli derlemesine göre KOSPI endeksi yılın ikinci yarısında yüzde 22 geriledi. İşlem hacmi ise mayıs sonundaki zirve seviyesinin yüzde 30'una kadar indi.

Piyasada işlem hacminin azalması, satış baskısının hafiflemesinden bağımsız olarak yeni alıcıların piyasaya dönüşüne ilişkin belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

GÜNEY KORE BORSASINDA İŞLEM HACMİ YÜZDE 70 AZALDI

Güney Kore pay piyasasında işlem hacmi, mayıs ayı sonunda ulaştığı zirveye kıyasla yüzde 70 geriledi.

Hacmin zirve seviyesinin yalnızca yüzde 30'una düşmesi, piyasadaki alım satım faaliyetlerinin önemli ölçüde zayıfladığına işaret ediyor.

Düşük işlem hacmi, özellikle büyük emirlerin fiyatlar üzerindeki etkisini artırabiliyor. Bu durum, alıcı ve satıcıların yeterince dengelenmediği dönemlerde fiyat hareketlerinin sertleşmesine neden olabiliyor.

Ancak hacimdeki gerileme tek başına yeni bir düşüşün başlayacağı anlamına gelmiyor.

KREDİLİ İŞLEM BAKİYESİ 38,6 TRİLYON WONDAN 33 TRİLYON WONA GERİLEDİ

Kore Finansal Yatırım Birliği verilerine göre kredili işlem bakiyesi, haziran ayında 38,6 trilyon won ile zirveye ulaştı.

Son bir ayda bu tutar yaklaşık 33 trilyon won seviyesine geriledi.

Böylece zirveye kıyasla yaklaşık 5,6 trilyon wonluk, yüzde 14,5 oranında azalma gerçekleşti.

Kredili işlem bakiyelerindeki gerileme, yatırımcıların borçlanarak taşıdığı pozisyonların bir bölümünün azaltıldığına işaret ediyor.

Bununla birlikte 33 trilyon wonluk bakiyenin korunması, piyasada halâ önemli büyüklükte kredili pozisyon bulunduğunu gösteriyor.

YATIRIMCILARIN BEKLEYEN PARASI DA AZALDI

Güney Kore'de aracı kurum hesaplarında yatırıma hazır bekleyen nakit tutarında da gerileme yaşandı.

Daha önce yaklaşık 140 trilyon won ile rekor seviyeye ulaşan hesap bakiyesi, son verilerde 100 trilyon won civarına indi.

Böylece yatırımcıların hesaplarında bekleyen nakit tutarı zirvesine kıyasla yaklaşık 40 trilyon won, yüzde 28,6 azaldı.

Bu değişim, piyasadaki potansiyel alım gücünün izlenmesi açısından önem taşıyor. Ancak bakiyedeki azalışın tamamının borsadan para çıkışı anlamına geldiği söylenemiyor.

GÜNEY KORE BORSASINDA SON TABLO

Gösterge Önceki seviye Son seviye Değişim İşlem hacmi Mayıs sonu zirvesi Zirvenin %30'u -%70 KOSPI Yılın ikinci yarısı — -%22 Kredili işlem bakiyesi 38,6 trilyon won 33 trilyon won -%14,5 Yatırıma hazır nakit 140 trilyon won 100 trilyon won -%28,6 Yabancı yatırımcı akışı Yıl başından itibaren 131 milyar dolar net çıkış —

Not: Verilerin başlangıç tarihleri farklıdır. Bu nedenle değişimler aynı döneme ait performanslar olarak karşılaştırılmamalıdır.

SAMSUNG VE SK HYNIX ENDEKSİN YARISINDAN FAZLASINI OLUŞTURUYOR

Güney Kore borsasındaki bir diğer önemli risk ise endeksin belirli şirketlerde yoğunlaşması.

Samsung Electronics ve SK Hynix'in toplam KOSPI ağırlığı yüzde 50'yi aşıyor.

Bu durum, endeksin genel performansının büyük ölçüde iki yarı iletken üreticisinin hisse fiyatlarına bağlı hale gelmesine neden oluyor.

Özellikle yapay zekâ teknolojilerinde kullanılan bellek çiplerine yönelik talep, iki şirketin faaliyetlerini ve yatırımcı beklentilerini doğrudan etkiliyor.

Ancak küresel çip sektöründe yaşanabilecek olumsuz gelişmelerin, bu yoğunlaşma nedeniyle KOSPI üzerindeki etkisi de yüksek olabiliyor.

YABANCI YATIRIMCILAR 131 MİLYAR DOLAR ÇEKTİ

Bloomberg'in borsa verilerinden derlediği bilgilere göre Güney Kore hisse senedi piyasasında yıl başından itibaren biriken yabancı yatırımcı çıkışı 131 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam, yalnızca son haftadaki işlemleri değil, yıl başından itibaren gerçekleşen toplam net çıkışı ifade ediyor.

Yabancı satışları karşısında yerli yatırımcı talebinin ne ölçüde güçleneceği, piyasanın toparlanması açısından önemli göstergeler arasında bulunuyor.

Öte yandan Samsung Electronics ve SK Hynix'in toplam 55 trilyon won büyüklüğündeki pay geri alım programlarının tamamlanmaya yaklaşması da piyasadaki alıcı dengesi açısından izleniyor.

Şirketlerin geri alımlarının azalması durumunda, piyasanın mevcut fiyat seviyelerinde yeni talep bulma ihtiyacı artabilir.

GÜNEY KORE BORSASINDAKİ GELİŞMELER KÜRESEL PİYASALARI ETKİLER Mİ?

Güney Kore, küresel yarı iletken üretiminde önemli bir konumda bulunuyor. Samsung Electronics ve SK Hynix gibi şirketler, yapay zekâ altyapıları ve veri merkezlerinde kullanılan bellek teknolojilerinin başlıca üreticileri arasında yer alıyor.

Bu nedenle Kore borsasındaki sert fiyat hareketleri, yalnızca ülke piyasasıyla sınırlı kalmayıp küresel teknoloji hisselerine yönelik risk algısını da etkileyebilir.

Önümüzdeki dönemde KOSPI'deki işlem hacminin yeniden artıp artmayacağı, yabancı yatırımcıların satış eğilimi ve yarı iletken sektöründeki gelişmeler izlenecek.