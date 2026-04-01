Asya piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşının 2-3 hafta içinde sona erebileceğine yönelik açıklamalarıyla güçlü bir yükseliş kaydetti. Mart ayında sert satış baskısı altında kalan endeksler, hem jeopolitik iyimserlik hem de dipten gelen alımlarla hızlı bir toparlanma sergiledi.

YÜKSELİŞTE ÖNE ÇIKAN PİYASALAR

Günün en dikkat çeken performansı Güney Kore'den geldi. KOSPI endeksi yüzde 8'in üzerinde yükselerek zirveye yaklaşırken, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 4,7, TOPIX ise yüzde 4,4 oranında artış gösterdi. Bölge genelinde risk iştahının güçlenmesiyle birlikte Avustralya, Çin, Hong Kong ve Hindistan borsalarında da alımların hız kazandığı görüldü.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ RALLİYİ TAŞIDI

Güney Kore borsasında özellikle teknoloji hisseleri ön plana çıktı. Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri yüzde 10'a yaklaşan yükselişlerle dikkat çekti. Mart ayında yüzde 19'un üzerinde değer kaybeden KOSPI'deki toparlanmada dipten alımların etkili olduğu görüldü.

Ayrıca Güney Kore'de ihracatın mart ayında yüzde 48,3 artış göstermesi ve imalat sektöründeki büyümenin devam etmesi de piyasalara destek veren diğer unsurlar arasında yer aldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Trump'ın savaşın sona erebileceğine ilişkin mesajları risk iştahını artırsa da, Hürmüz Boğazı'na yönelik belirsizlikler devam ediyor. Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği bu kritik geçiş noktasının yeniden açılıp açılmayacağı, piyasaların ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Bu belirsizlik ortamında petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini korurken, yatırımcılar jeopolitik gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.