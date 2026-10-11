Borsa İstanbul'da 5-9 Ekim haftasında Sabancı Holding (SAHOL) hisselerinde satışlar öne çıktı. BIST 100 endeksinin yüzde 0,03 gerilediği haftada SAHOL yüzde 3,69 değer kaybederek 83,50 TL'den kapanış yaptı. Hissede Ak Yatırım, Yatırım Finansman ve Ünlü Menkul üzerinden toplam 13,85 milyon lot net satış gerçekleşirken, işlemlerin net parasal karşılığı 1,17 milyar TL'yi aştı.

AK YATIRIM ÜZERİNDEN 568 MİLYON TL'LİK NET SATIŞ

Sabancı Holding hisselerinde haftanın en yüksek net satışlarından biri Ak Yatırım üzerinden gerçekleşti.

Ak Yatırım müşterileri hafta boyunca toplam 52.451.189 lotluk işlem yaptı. Bu işlemlerin 22.841.403 lotu alım, 29.609.786 lotu ise satış yönünde gerçekleşti.

Böylece Ak Yatırım üzerinden 6.768.383 lot net satış kaydedildi.

Net satış: 6.768.383 lot

Ortalama satış fiyatı: 83,963 TL

Net satışın parasal karşılığı: 568.296.715 TL

Hissedeki toplam net satışlar içindeki payı: %30

YATIRIM FİNANSMAN ÜZERİNDEN 338 MİLYON TL'LİK SATIŞ

Yatırım Finansman müşterileri, 5-9 Ekim haftasında Sabancı Holding hisselerinde toplam 12.834.576 lotluk işlem gerçekleştirdi.

İşlemlerin 4.461.115 lotu alım, 8.373.461 lotu satış yönünde oldu.

Yatırım Finansman üzerinden haftalık 3.912.346 lot net satış gerçekleşirken, ortalama satış fiyatı 86,479 TL olarak kaydedildi.

Net satışların parasal karşılığı 338.333.968 TL oldu. Kurumun hissedeki toplam net satışlar içindeki payı ise yüzde 18 olarak gerçekleşti.

ÜNLÜ MENKUL ÜZERİNDEN 267 MİLYON TL'LİK SATIŞ

Sabancı Holding hisselerinde net satış tarafında öne çıkan bir diğer kurum Ünlü Menkul oldu.

Ünlü Menkul müşterileri hafta boyunca toplam 6.880.035 lot işlem yaptı.

Bunun 1.856.601 lotu alım, 5.023.434 lotu satış yönünde gerçekleşti.

Böylece kurum üzerinden 3.166.833 lot net satış kaydedildi.

Ortalama satış fiyatı 84,523 TL olurken, net satışın parasal karşılığı 267.671.322 TL'ye ulaştı.

ÜÇ KURUM ÜZERİNDEN 13,8 MİLYON LOT NET SATIŞ

5-9 Ekim haftasında Sabancı Holding hisselerinde net satış tarafında öne çıkan üç kurumun işlem dağılımı şöyle:

Aracı kurum Net satış (lot) Net satış tutarı Ak Yatırım 6.768.383 568.296.715 TL Yatırım Finansman 3.912.346 338.333.968 TL Ünlü Menkul 3.166.833 267.671.322 TL Toplam 13.847.562 1.174.302.005 TL

Üç kurum üzerinden gerçekleşen net satışların toplamı yaklaşık 1,17 milyar TL oldu.

SABANCI HOLDİNG HİSSELERİNİ KİM ALDI?

Sabancı Holding hisselerinde satışların karşı tarafında ise İş Yatırım ve Halk Yatırım üzerinden gerçekleşen net alımlar öne çıktı.

İş Yatırım üzerinden 9.131.469 lot, Halk Yatırım üzerinden ise 4.093.918 lot net alım gerçekleşti.

Böylece iki kurum üzerinden yapılan toplam net alım 13.225.387 lota ulaştı.

Bu rakam, satış tarafında öne çıkan üç kurumun toplam 13.847.562 lotluk net satışına yakın bir büyüklüğe işaret etti.

Aracı kurum dağılımındaki net alım ve satış verileri, işlemlerin ilgili kurumların müşterileri üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu veriler, kurumların kendi portföyleri adına doğrudan alım veya satış yaptığı anlamına gelmiyor.

SABANCI HOLDİNG HİSSELERİ HAFTAYI KAÇ TL'DEN KAPATTI?

Sabancı Holding (SAHOL) hisseleri, 5-9 Ekim haftasını yüzde 3,69 değer kaybıyla 83,50 TL'den tamamladı.

Aynı dönemde BIST 100 endeksinin yüzde 0,03 gerilemesi, SAHOL hisselerindeki kaybın genel endekse kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi.

Hissede yeni haftada aracı kurum dağılımı, işlem hacmi ve fiyat hareketleri izlenecek.