Borsa İstanbul'da 5-9 Ekim 2026 haftasında 12 farklı hissede özel emir yöntemiyle dikkat çeken işlemler gerçekleştirildi. Tüpraş (TUPRS), Aselsan (ASELS), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve BİM (BIMAS) gibi şirketlerin de yer aldığı işlemlerde toplam hacim 1,6 milyar TL'yi aştı. En yüksek işlem hacmi Tüpraş hisselerinde gerçekleşirken, Emlak Konut GYO'da (EKGYO) tek seferde 10 milyon lotluk işlem yapıldı.

Borsa İstanbul'da haftalık özel emir işlemleri incelendiğinde, bazı hisselerde yüz milyonlarca liralık işlemlerin gerçekleştiği görüldü.

Özel emir yöntemi, alıcı ve satıcının belirli fiyat ve miktar üzerinde anlaşarak işlem gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu işlemler, normal emir defterindeki anlık fiyatlardan farklı seviyelerde gerçekleşebiliyor.

TÜPRAŞ HİSSELERİNDE 584 MİLYON TL'LİK İŞLEM

Haftanın özel emir işlemlerinde Tüpraş (TUPRS) ilk sırada yer aldı.Şirket hisselerinde 5 işlem gününün tamamında özel emir işlemi gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 584 milyon 464 bin 361 TL oldu.

Tüpraş'ta hafta boyunca toplam 1 milyon 524 bin 616 lot pay özel emir yöntemiyle el değiştirdi.

İşlemler 381,326 TL ile 388 TL arasındaki fiyatlardan gerçekleştirildi.

EMLAK KONUT'TA TEK İŞLEMDE 10 MİLYON LOT EL DEĞİŞTİRDİ

Haftanın en yüksek lot miktarlı işlemlerinden biri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) hisselerinde görüldü.

5 Ekim Pazartesi günü EKGYO'da 19,60 TL fiyat üzerinden 10 milyon lotluk özel emir işlemi gerçekleştirildi. İşlemin toplam hacmi 196 milyon TL olarak kaydedildi.

Bunun yanı sıra TAV Havalimanları (TAVHL) hisselerinde 193 milyon 375 bin TL, BİM (BIMAS) hisselerinde ise 137 milyon 275 bin TL tutarında özel emir işlemleri gerçekleşti.

ASELSAN VE ERDEMİR'DE HANGİ FİYATLARDAN İŞLEM YAPILDI?

7 Ekim Çarşamba günü Aselsan (ASELS) hisselerinde 356 TL fiyat üzerinden 100 bin lotluk özel emir işlemi yapıldı. İşlemin hacmi 35 milyon 600 bin TL oldu.

Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisselerinde ise hafta boyunca iki farklı günde özel emir işlemi gerçekleşti.

7 Ekim'de 36,80 TL'den 500 bin lot, 8 Ekim'de ise 36,46 TL'den 600 bin lot işlem yapıldı. Böylece Erdemir'de toplam 1 milyon 100 bin lot, 40 milyon 276 bin TL hacimle el değiştirdi.

ÖZEL EMİR İŞLEMİ YAPILAN 12 HİSSE

5-9 Ekim haftasında gerçekleşen işlemlerin hisse bazında toplamları şöyle;

Hisse Toplam işlem hacmi Toplam lot TUPRS 584.464.361 TL 1.524.616 EKGYO 196.000.000 TL 10.000.000 TAVHL 193.375.000 TL 700.000 BIMAS 137.275.000 TL 340.000 ALBTN 115.660.000 TL 4.900.000 YKBNK 95.605.000 TL 2.650.000 GUBRF 57.885.000 TL 140.000 SISE 57.150.000 TL 1.500.000 GLYHO 67.600.000 TL 4.000.000 EREGL 40.276.000 TL 1.100.000 AEFES 36.280.000 TL 2.000.000 ASELS 35.600.000 TL 100.000

Toplamda 1 milyar 617 milyon 170 bin 361 TL tutarında özel emir işlemi gerçekleşti.

ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Özel emir işlemleri, alıcı ve satıcının belirli bir fiyat ve miktar üzerinde anlaşmasıyla gerçekleştiriliyor. Emir, işlem yapılmak istenen karşı yatırım kuruluşuna iletiliyor.

Bu nedenle yüksek tutarlı bir özel emir işlemi, tek başına hissede alım ya da satış baskısının arttığını göstermiyor.

Bazı işlemlerin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) pay alım satım bildirimi yapılabiliyor. Ancak bildirim bulunmadığı durumlarda işlemin hangi yatırımcılar arasında gerçekleştiği kesin olarak belirlenemiyor.

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