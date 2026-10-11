Borsa İstanbul'da 5-9 Ekim 2026 haftasında şirketlerin pay geri alım işlemleri hız kazandı. Haftalık verilerin derlenmesine göre 74 farklı şirket toplam 141 milyon 832 bin 566 lot pay geri alımı gerçekleştirdi. En yüksek miktarlı geri alımlar Tukaş (TUKAS), GSD Holding (GSDHO) ve Akfen GYO (AKFGY) hisselerinde kaydedildi. Bazı şirketlerin haftanın beş işlem gününde de geri alım yapması ise dikkat çekti.

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER BELLİ OLDU

Haftalık toplamda Tukaş (TUKAS), 17 milyon lotla ilk sırada yer aldı. Şirketi 16 milyon lotla GSD Holding (GSDHO) ve 10 milyon 314 bin 486 lotla Akfen GYO (AKFGY) takip etti.

5-9 Ekim haftasında en yüksek miktarda pay geri alımı gerçekleştiren 10 şirket;

Hisse Geri alım tutarı (Lot) TUKAS 17.000.000 GSDHO 16.000.000 AKFGY 10.314.486 IZENR 9.000.000 TUREX 7.761.650 ULUUN 7.515.157 EKIM 6.365.932 ENERY 6.130.181 GEDIK 5.109.141 TRALT 4.147.500

GERİ ALIMLARDA EN HAREKETLİ GÜN ÇARŞAMBA OLDU

Haftanın en yüksek geri alım miktarı 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşti. O gün 47 şirketin toplam 51 milyon 24 bin 579 lotluk geri alımı kayıtlara geçti.

Tarih Şirket sayısı Geri alınan lot 5 Ekim Pazartesi 44 18.836.097 6 Ekim Salı 43 33.272.777 7 Ekim Çarşamba 47 51.024.579 8 Ekim Perşembe 40 19.223.093 9 Ekim Cuma 29 19.476.020 Toplam 74 farklı şirket 141.832.566

Hafta boyunca toplam 14 şirket beş işlem gününün tamamında geri alım gerçekleştirdi. Bunlar arasında GEDIK, ENERY, TUREX, EKIM, KRVGD ve TATEN de yer aldı.

ŞİRKETLERİN GERİ ALIMLARI YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Pay geri alım programları, şirketlerin kendi hisselerini piyasadan satın almasına olanak tanıyor. Bu işlemler şirket yönetimlerinin hisse fiyatlarına ilişkin değerlendirmeleri açısından yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Ancak geri alım miktarının yüksek olması, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor. İşlemlerin maliyeti, şirketin finansal durumu ve piyasa koşulları da önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.