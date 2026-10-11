Borsa İstanbul'da 5-9 Ekim haftasında 74 şirket geri alım gerçekleştirdi. Toplam 141,8 milyon lotluk işlemde TUKAS, GSDHO ve AKFGY öne çıktı.
Borsa İstanbul'da 5-9 Ekim 2026 haftasında şirketlerin pay geri alım işlemleri hız kazandı. Haftalık verilerin derlenmesine göre 74 farklı şirket toplam 141 milyon 832 bin 566 lot pay geri alımı gerçekleştirdi. En yüksek miktarlı geri alımlar Tukaş (TUKAS), GSD Holding (GSDHO) ve Akfen GYO (AKFGY) hisselerinde kaydedildi. Bazı şirketlerin haftanın beş işlem gününde de geri alım yapması ise dikkat çekti.
EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER BELLİ OLDU
Haftalık toplamda Tukaş (TUKAS), 17 milyon lotla ilk sırada yer aldı. Şirketi 16 milyon lotla GSD Holding (GSDHO) ve 10 milyon 314 bin 486 lotla Akfen GYO (AKFGY) takip etti.
5-9 Ekim haftasında en yüksek miktarda pay geri alımı gerçekleştiren 10 şirket;
|Hisse
|Geri alım tutarı (Lot)
|TUKAS
|17.000.000
|GSDHO
|16.000.000
|AKFGY
|10.314.486
|IZENR
|9.000.000
|TUREX
|7.761.650
|ULUUN
|7.515.157
|EKIM
|6.365.932
|ENERY
|6.130.181
|GEDIK
|5.109.141
|TRALT
|4.147.500
GERİ ALIMLARDA EN HAREKETLİ GÜN ÇARŞAMBA OLDU
Haftanın en yüksek geri alım miktarı 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşti. O gün 47 şirketin toplam 51 milyon 24 bin 579 lotluk geri alımı kayıtlara geçti.
|Tarih
|Şirket sayısı
|Geri alınan lot
|5 Ekim Pazartesi
|44
|18.836.097
|6 Ekim Salı
|43
|33.272.777
|7 Ekim Çarşamba
|47
|51.024.579
|8 Ekim Perşembe
|40
|19.223.093
|9 Ekim Cuma
|29
|19.476.020
|Toplam
|74 farklı şirket
|141.832.566
Hafta boyunca toplam 14 şirket beş işlem gününün tamamında geri alım gerçekleştirdi. Bunlar arasında GEDIK, ENERY, TUREX, EKIM, KRVGD ve TATEN de yer aldı.
ŞİRKETLERİN GERİ ALIMLARI YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Pay geri alım programları, şirketlerin kendi hisselerini piyasadan satın almasına olanak tanıyor. Bu işlemler şirket yönetimlerinin hisse fiyatlarına ilişkin değerlendirmeleri açısından yatırımcılar tarafından takip ediliyor.
Ancak geri alım miktarının yüksek olması, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor. İşlemlerin maliyeti, şirketin finansal durumu ve piyasa koşulları da önem taşıyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.