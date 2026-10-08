Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 8 Ekim 2026 Perşembe günü 39 şirket, kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi.

Şirketlerin pay fiyatlarını desteklemek, sermaye yapılarını yönetmek ve hissedarlarına değer sağlamak amacıyla uygulayabildiği geri alım programları

kapsamında milyonlarca lotluk işlem yapıldı.

Günün en yüksek miktarlı geri alımı 3 milyon 254 bin 531 lot ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) tarafından gerçekleştirildi.

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

8 Ekim'de geri alınan pay miktarına göre Akfen GYO ilk sırada yer aldı. Şirketi 2 milyon 247 bin 451 lot ile Ulusoy Un (ULUUN) ve 2 milyon 27 bin 518 lot ile Bilici Yatırım (BLCYT) takip etti.

Ekim Turizm (EKIM) 1 milyon 422 bin 16 lot, Akiş GYO (AKSGY) 1 milyon 394 bin lot ve Gedik Yatırım (GEDIK) 1 milyon 260 bin 211 lot geri alım gerçekleştirdi.

Koç Metalurji (KOCMT) ise 1 milyon lotluk geri alımla öne çıkan diğer şirketler arasında yer aldı.

8 Ekim 2026 tarihinde geri alım yapan şirketler şöyle sıralandı;

PAY GERİ ALIMI YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Pay geri alımı, şirketlerin Borsa İstanbul'da işlem gören kendi hisselerini piyasadan satın alması anlamına geliyor.

Bu işlemler, şirketlerin sermaye yönetimi stratejilerinin bir parçası olabileceği gibi hisse fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında yatırımcı güvenini destekleme amacıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Ancak geri alım işlemleri, hisse fiyatlarının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor.

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