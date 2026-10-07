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Borsa İstanbul'da 7 Ekim'de 43 şirket pay geri alımı yaptı. GSDHO, TUKAS ve AKFGY milyonlarca lotluk işlemlerle günün öne çıkan hisseleri oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden peş peşe pay geri alım açıklamaları geldi. 7 Ekim 2026 tarihinde 43 şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirirken, milyonlarca lotluk işlemler dikkat çekti. Günün en yüksek miktarlı geri alımlarından bazıları GSDHO, TUKAS, AKFGY, TRALT, TUREX ve ULUUN hisselerinde gerçekleşti.

BUGÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği geri alım işlemlerinde bugün kendi hisselerini toplayan 43 şirket şöyle sıralandı;

Borsa İstanbul da 43 şirketten geri alım! Milyonlarca lot toplandı, Görsel 1

Günün en yüksek miktarlı geri alımını GSD Holding (GSDHO) 16 milyon lotla gerçekleştirdi. GSDHO'yu 8 milyon lotla Tukaş (TUKAS) ve 5 milyon 59 bin 955 lotla Akfen GYO (AKFGY) izledi.

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Ayrıca Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 3 milyon, Tureks Turizm (TUREX) 2 milyon 616 bin 130, Ulusoy Un (ULUUN) 2 milyon 350 bin 630 ve İzdemir Enerji (IZENR) 2 milyon lotluk geri alım gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul da 43 şirketten geri alım! Milyonlarca lot toplandı, Görsel 2

GERİ ALIM NEDİR?

Pay geri alımı, şirketlerin Borsa İstanbul'da işlem gören kendi hisselerini piyasadan satın almasıdır. Geri alım programları, şirketlerin sermaye yapısı ve pay fiyatındaki dalgalanmalara yönelik politikalarının bir parçası olarak uygulanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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