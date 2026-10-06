BIST Geri Alım Endeksi hisseleri değişti! 7 Ekim-5 Kasım 2026 döneminde endekste yer alacak 47 hisse açıklandı. İşte tam liste.
Borsa İstanbul, BIST Geri Alım Endeksi'nde 7 Ekim-5 Kasım 2026 döneminde yer alacak hisseleri belirledi. BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti kapsamında yapılan dönemsel değerleme sonucunda endekste toplam 47 pay bulunacak.
BIST GERİ ALIM ENDEKSİ HİSSELERİ BELLİ OLDU
Borsa İstanbul tarafından gerçekleştirilen dönemsel değerleme sonucunda BIST Geri Alım Endeksi'nin yeni döneminde yer alacak paylar açıklandı.
Yeni liste 7 Ekim 2026 Çarşamba gününden (Yarın) itibaren geçerli olacak ve 5 Kasım 2026 tarihine kadar uygulanacak.
BIST GERİ ALIM ENDEKSİ'NDE YER ALACAK 47 HİSSE
Yeni dönemde BIST Geri Alım Endeksi'nde yer alacak hisseler şöyle;
AKFGY
ALFAS
ARMGD
ASGYO
ATAKP
BLCYT
BLUME
BORSK
BSOKE
CANTE
CITAS
DAPGM
DCTTR
DERHL
EGEGY
EKDNR
ETILR
FADE
GEDIK
GEDZA
GENIL
GIPTA
GOLDA
GRSEL
GRTHO
INFO
ISKPL
IZENR
KRSTL
KRVGD
LMKDC
LXGYO
MASFEN
MAVI
MEYSU
MSGYO
ORZAX
OYLUM
PAHOL
PATEK
PCILT
RNPOL
SUWEN
TEZOL
TGSAS
TUKAS
TUREX
Böylece BIST Geri Alım Endeksi'nin 7 Ekim-5 Kasım dönemindeki pay sayısı 47 olacak.
BIST GERİ ALIM ENDEKSİ NEDİR?
BIST Geri Alım Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve belirlenen kriterler kapsamında pay geri alım programı uygulayan şirketlerin performansının izlenmesini amaçlayan pay endekslerinden biri olarak hesaplanıyor.
Endeksin kapsamı, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti doğrultusunda gerçekleştirilen dönemsel değerlemelerle güncelleniyor.