Borsa İstanbul, BIST Geri Alım Endeksi'nde 7 Ekim-5 Kasım 2026 döneminde yer alacak hisseleri belirledi. BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti kapsamında yapılan dönemsel değerleme sonucunda endekste toplam 47 pay bulunacak.

BIST GERİ ALIM ENDEKSİ HİSSELERİ BELLİ OLDU

Borsa İstanbul tarafından gerçekleştirilen dönemsel değerleme sonucunda BIST Geri Alım Endeksi'nin yeni döneminde yer alacak paylar açıklandı.

Yeni liste 7 Ekim 2026 Çarşamba gününden (Yarın) itibaren geçerli olacak ve 5 Kasım 2026 tarihine kadar uygulanacak.

BIST GERİ ALIM ENDEKSİ'NDE YER ALACAK 47 HİSSE

Yeni dönemde BIST Geri Alım Endeksi'nde yer alacak hisseler şöyle;

AKFGY

ALFAS

ARMGD

ASGYO

ATAKP

BLCYT

BLUME

BORSK

BSOKE

CANTE

CITAS

DAPGM

DCTTR

DERHL

EGEGY

EKDNR

ETILR

FADE

GEDIK

GEDZA

GENIL

GIPTA

GOLDA

GRSEL

GRTHO

INFO

ISKPL

IZENR

KRSTL

KRVGD

LMKDC

LXGYO

MASFEN

MAVI

MEYSU

MSGYO

ORZAX

OYLUM

PAHOL

PATEK

PCILT

RNPOL

SUWEN

TEZOL

TGSAS

TUKAS

TUREX

Böylece BIST Geri Alım Endeksi'nin 7 Ekim-5 Kasım dönemindeki pay sayısı 47 olacak.

BIST GERİ ALIM ENDEKSİ NEDİR?

BIST Geri Alım Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve belirlenen kriterler kapsamında pay geri alım programı uygulayan şirketlerin performansının izlenmesini amaçlayan pay endekslerinden biri olarak hesaplanıyor.

Endeksin kapsamı, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti doğrultusunda gerçekleştirilen dönemsel değerlemelerle güncelleniyor.