Borsa İstanbul'da yeni haftada 12 hisse için uygulanan işlem kısıtlamaları sona eriyor. 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararların süresi dolarken, 11 hissede kredili işlem yasağı, bir hissede ise üç ayrı tedbir birden kalkacak. Peki, hangi hisselerde yasaklar sona erecek? İşte yatırımcıların takip edeceği hisseler ve tedbirlerin kalkacağı tarihler...

BORSA İSTANBUL'DA 12 HİSSEDE TEDBİRLER SONA ERİYOR

Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlaması uygulanan 12 payda tedbir süreleri yeni haftada doluyor.

12-16 Ekim haftasında ANELE, ARMGD, KARSN, DGNMO, ETYAT, MRGYO, YKSLN, CITAS, CATES, SELEC, AHSGY ve KZGYO payları üzerindeki tedbirler sona erecek.

Söz konusu hisselerin 11'inde kredili işlem yasağı kalkarken, Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT) paylarında kredili işlem yasağıyla birlikte brüt takas ve emir paketi tedbirleri de sona erecek.

12 EKİM PAZARTESİ HANGİ HİSSELERDE TEDBİR KALKACAK?

Yeni haftanın ilk işlem gününde beş hissede uygulanan tedbirlerin süresi dolacak.

ANELE: Kredili işlem yasağı sona erecek.

ARMGD: Kredili işlem yasağı sona erecek.

KARSN: Kredili işlem yasağı sona erecek.

DGNMO: Kredili işlem yasağı sona erecek.

ETYAT: Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri sona erecek.

14 EKİM ÇARŞAMBA TEDBİRİ BİTECEK HİSSELER

Haftanın üçüncü işlem gününde iki hissede kredili işlem yasağı kalkacak.

MRGYO: Kredili işlem yasağı sona erecek.

YKSLN: Kredili işlem yasağı sona erecek.

15 EKİM PERŞEMBE TEDBİRİ BİTECEK HİSSELER

15 Ekim Perşembe günü üç hissede işlem kısıtlamaları sona erecek.

CITAS: Kredili işlem yasağı sona erecek.

CATES: Kredili işlem yasağı sona erecek.

SELEC: Kredili işlem yasağı sona erecek.

16 EKİM CUMA TEDBİRİ BİTECEK HİSSELER

Haftanın son işlem gününde iki hissede kredili işlem yasağının süresi dolacak.

AHSGY: Kredili işlem yasağı sona erecek.

KZGYO: Kredili işlem yasağı sona erecek.

ETYAT HİSSESİNDE ÜÇ YASAK BİRDEN KALKIYOR

Haftanın en kapsamlı tedbir kaldırımı Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT) paylarında gerçekleşecek.

ETYAT hissesinde 12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirlerinin tamamının sona ermesi bekleniyor.

Brüt takas tedbirinin sona ermesiyle birlikte paylarda aynı gün alım satım işlemlerine yönelik bu kısıtlama ortadan kalkacak. Emir paketi tedbirlerinin bitmesiyle de ilgili emir iletim kısıtlamaları kaldırılacak.

Diğer 11 hissede ise yalnızca kredili işlem yasağının süresi dolacak.

VBTS TEDBİRLERİNİN KALKMASI HİSSE FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, Borsa İstanbul'da belirli paylarda aşırı fiyat hareketleri ve volatiliteye karşı uygulanan önlemleri kapsıyor.

Tedbirlerin sona ermesi, ilgili hisselerde işlem koşullarının yeniden değişmesi anlamına geliyor. Ancak işlem kısıtlamalarının kaldırılması, hisse fiyatlarının mutlaka yükseleceği veya işlem hacminin artacağı anlamına gelmiyor.

Yatırımcıların ilgili hisselere yönelik yeni tedbir kararlarını ve Borsa İstanbul duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.