25 Kasım (T-1) ile 26 Kasım (T) kayıtlarının karşılaştırıldığı verilere göre; iki şirkette ortakların pay sahipliği oranı yükselirken, iki şirkette ise düşüş kaydedildi. Rapordaki en dikkat çekici azalış Martı Otel İşletmeleri’nde (MARTI) gerçekleşti.

MKK verilerine göre yüzde puan bazında en yüksek ortaklık artışı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding’de (METRO) görülürken, Ulusoy Un’da (ULUUN) ise şirketin kendi geri aldığı payların oranı yüzde 10 sınırına ulaştı. Pay sahipliği oranlarında artış yaşanan şirketler ve detayları şöyle sıralandı:

• METRO (Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding): Pay sahibi Aytu Tuna’nın ortaklık oranı yüzde 2,942’den yüzde 3,036’ya yükselerek +0,094 yüzde puan artış gösterdi. Tuna'nın nominal pay tutarı 503.194 TL artışla 16.392.520 TL’ye çıktı.

• ULUUN (Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.): Şirketin kendi paylarının sermaye içerisindeki oranı yüzde 9,957’den yüzde 10,000 seviyesine ulaşarak +0,043 yüzde puan arttı. Nominal pay tutarı ise 329.434 TL yükselişle 75.003.665 TL olarak kaydedildi.

PAY SAHİPLİĞİ ORANI AZALAN HİSSELER

Ortaklık yapısında gerileme görülen tarafta Martı Otel İşletmeleri’ndeki iki ayrı pay sahibinin satışı öne çıkarken, Dagi Giyim’de yabancı kurum payında sınırlı bir düşüş yaşandı. Pay sahipliği azalan hisselerdeki değişim tablosu şu şekilde oluştu:

• MARTI (Martı Otel İşletmeleri – Mine Narin): Rapordaki en sert düşüşü kaydeden Mine Narin’in pay oranı yüzde 3,474’ten yüzde 0,521’e geriledi ve -2,953 yüzde puanlık azalış gerçekleşti. Nominal pay tutarı 44.300.000 TL azalarak 7.809.430,99 TL’ye düştü.

• MARTI (Martı Otel İşletmeleri – Pakize Oya Narin): Aynı şirkette Pakize Oya Narin’in ortaklık oranı yüzde 6,079’dan yüzde 4,121’e inerek -1,958 yüzde puan geriledi. Narin’in nominal pay tutarı 29.375.002 TL azalışla 61.810.954,77 TL seviyesine çekildi.

• DAGI (Dagi Giyim): Merrill Lynch International’ın şirketteki pay oranı yüzde 3,086’dan yüzde 2,961’e düşerek -0,125 yüzde puan azaldı. Kurumun nominal pay tutarı 500.054 TL gerilemeyle 11.844.149,44 TL oldu.

MKK’DAN TAKAS SÜRECİ HATIRLATMASI

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayımlanan raporda, söz konusu oranların Merkezi Kaydi Sistem'e (MKS) kaydedilen kesinleşmiş veriler üzerinden hesaplandığı ve henüz takas süreci tamamlanmamış alım-satım işlemlerinin bu hesaplamalara dahil edilmediği vurgulandı.

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