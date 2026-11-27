27 Kasım 2026 Cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, bedelsiz bölünme sonrası hissenin referans alınacak teorik fiyatı kamuoyuyla paylaşıldı.

Sermaye artırımı süreçlerinde yatırımcılara bedelsiz pay verilmesiyle birlikte hisse senedinin borsa fiyatında bölünme kaynaklı teknik düzeltme uygulanıyor.

Bu kapsamda Plastikkart, 27 Kasım itibarıyla ortaklarına yüzde 1.218,68131 oranında bedelsiz pay dağıtımı gerçekleştiriyor.

FİYAT DÜZELTMESİ AÇIKLAMASI

Borsa İstanbul tarafından KAP’a gönderilen resmi duyuruda, bölünme işlemine ilişkin teknik veriler şu şekilde yer aldı:

• Hisse Kodu: PKART

• Artırım Oranı ve Kaynağı: Yüzde 1.218,68131 (İç Kaynaklardan Bedelsiz)

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 6,218 TL (Açıklamada teorik fiyatın fiyat adımına yuvarlanmadığı belirtildi.)

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