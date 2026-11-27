Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclisi’nde görüşülerek oy birliğiyle kabul edilen yeni tarife doğrultusunda, kent genelindeki fırın ve satış noktalarında özel ekmek çeşitlerinin fiyatlarına yüzde 25’e varan oranlarda zam yapıldı.

Un, maya, enerji ve işçilik giderlerindeki yükselişin ardından devreye alınan yeni tarife, vatandaşların mutfak bütçesini doğrudan etkilerken fırıncılar üretimin sürdürülebilirliği açısından bu düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

ANTALYA GÜNCEL ÖZEL EKMEK FİYATLARI

ATSO tarafından onaylanan yeni listeyle birlikte çeşit ekmeklerde kilogram ve adet bazında oluşan güncel rakamlar şu şekilde belirlendi:

• Susamlı Ekmek: Kilogram fiyatı 100 TL’den 125 TL’ye çıkarıldı. Bu artışla birlikte daha önce 20 TL’ye satılan 200 gram susamlı ekmeğin yeni fiyatı 25 TL oldu.

• Kepekli, Tam Buğday, Ekşi Mayalı, Çavdar ve Tam Tahıllı Ekmekler: Kilogram fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye yükseltildi. Buna göre 200 gramlık ekmeğin fiyatı 40 TL’den 50 TL’ye, 400 gramlık ekmeğin fiyatı ise 80 TL’den 100 TL’ye ulaştı.

• Katkısız Doğal Ekmek: Yüzde 20 oranında zamlanan bu grupta kilogram fiyatı 125 TL’den 150 TL’ye, 200 gramlık ekmeğin satış fiyatı ise 25 TL’den 30 TL’ye yükseldi.

GÖZLER STANDART BEYAZ EKMEKTE

Özel üretim ekmek gruplarındaki artışın ardından kentte önümüzdeki günlerde standart beyaz ekmek tarifesinin de yeniden değerlendirmeye alınabileceği konuşuluyor.

Tüketiciler artan fiyatlar karşısında gramaj ve maliyet dengesini sorgularken, oda yetkilileri azami fiyat tarifesine uyulup uyulmadığının yakından denetleneceğini vurguladı.