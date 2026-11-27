Karadağ’ın Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğu başlatmasından yaklaşık dört hafta sonra Ankara’dan beklenen yanıt geldi; Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Karadağ vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz seyahat hakkı durduruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 26 Kasım 2026 tarihli ve 12026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, iki ülke arasında 18 Ocak 2008’de imzalanan Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması’nın ilgili hükümleri askıya alındı.

Düzenlemeyle birlikte Karadağ’ın umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi vatandaşlarına tanınan Türkiye’ye vizesiz giriş imkânı 18 yıl aradan sonra sona ermiş oldu.

Kararda uygulamanın ne kadar süreyle askıda kalacağına veya yeni vize başvuru prosedürlerinin ayrıntılarına ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI? KARADAĞ’IN AB UYUM KARARI

Diplomatik mütekabiliyet adımına giden süreç, Podgorica yönetiminin Avrupa Birliği vize politikalarına uyum gerekçesiyle aldığı kararla başlamıştı.

Karadağ hükümeti, 23 Temmuz 2026’da vize rejiminde değişikliğe gitmiş ve şu ülkelerin vatandaşlarına tanınan vize muafiyetini 1 Kasım 2026 itibarıyla kaldırmıştı:

• Türkiye

• Rusya

• Belarus

• Çin

• Suudi Arabistan

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN MEVCUT DURUM NE?

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme doğrudan Karadağ’ın bordo pasaport sahibi vatandaşlarını kapsıyor.

İki ülke arasındaki anlaşmanın tüm hükümleri tamamen yürürlükten kaldırılmazken, Türk vatandaşlarının Karadağ’a yapacakları seyahatlerde 1 Kasım itibarıyla devreye giren vize zorunluluğu mevcut haliyle devam ediyor.