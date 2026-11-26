Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 2026 yılı büyüme hedeflerinin gerisinde kalacaklarını açıkladı. Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Şeker, yüzde 8-9 olarak belirlenen büyüme hedeflerine ulaşılamayacağını, yılı yüzde 3-4 civarında büyümeyle tamamlamayı beklediklerini söyledi.

THY'NİN BÜYÜME HEDEFİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Bloomberg HT'den Dilan Erdemir'e konuşan Murat Şeker, 2026 yılının planladıklarından farklı bir seyir izlediğini belirtti. Şubat ayında başlayan savaşın ve yakıt maliyetlerindeki artışın ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini ifade eden Şeker, buna rağmen olumsuz gelişmelerin önemli ölçüde bertaraf edildiğini kaydetti.

Şeker, kapasiteyi talebin güçlü olduğu bölgelere yönlendirerek olumsuz etkileri bir ölçüde dengelediklerini belirterek, “Her şeye rağmen yılı yüzde 3-4 civarında büyümeyle sonuçlandıracağız” dedi.

SON ÇEYREK ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KADAR GÜÇLÜ OLMAYACAK

THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker, yılın son çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde, son çeyrek rakamlarının üçüncü çeyrek kadar güçlü olmayacağını söyledi.

2027 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Şeker, belirsizliklerin sürdüğüne ve bütçe hazırlamanın zor olacağı bir döneme girildiğine dikkat çekti. Şirketin gelecek yıla pozitif baktığını ancak temkinli hareket edeceğini ifade etti.

Şeker, bazı yatırımların 2027 yılının ikinci yarısına ertelendiğini açıklarken, filo büyümesinin devam edeceğini vurguladı.

THY'nin gelecek yıl filosuna 30-40 arasında uçak katmasının beklendiğini belirten Şeker, altyapı yatırımlarının da süreceğini ifade etti.