Şirket Yönetim Kurulu’nun 26 Kasım 2026 tarihli ve 2026/17 sayılı toplantısında alınan karara göre; Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Haluk Eldem’in görevinden istifası kabul edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliği koltuğuna ise yeni bir atama gerçekleştirildi.

Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak üzere Taner Mehmet Tahtacı’nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

TANER MEHMET TAHTACI KİMDİR?

Yönetim Kuruluna katılan Taner Mehmet Tahtacı, Kent Gıda’nın da bünyesinde bulunduğu küresel atıştırmalık devi Mondelēz International çatısı altında üst düzey finans yöneticisi olarak görev yapıyor.

Temmuz 2024’te Mondelēz International ekibine katılan Tahtacı, Bölgesel Finans Direktörü (Regional CFO / VP Finance) unvanıyla, Orta ve Doğu Avrupa bölgesini kapsayan yapı dahilinde grubun bölgesel finans operasyonlarını yöneten liderler arasında yer alıyor.