27 Kasım 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği ile kamu alacaklarında uygulanan gecikme zammı ile taksitlendirme (tecil) faiz oranlarında ciddi indirime gidildi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişiklikle birlikte kamu borçlarının ödeme maliyetlerini azaltan yeni oranlar şu şekilde belirlendi:

• Aylık Gecikme Zammı: yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye düşürüldü.

• Yıllık Tecil (Taksitlendirme) Faizi: yüzde 39'dan yüzde 29'a (10 puan) indirildi.

100 BİN LİRALIK BORÇTA MALİYET NE KADAR AZALACAK?

Gecikme zammındaki 0,5 puanlık indirim, vadesinde ödenmeyen borçların aylık yükünü doğrudan hafifletecek.

Buna göre vadesi geçmiş 100 bin liralık bir kamu borcuna uygulanan bir aylık gecikme zammı 3 bin 700 liradan 3 bin 200 liraya geriledi.

Vatandaş ve işletmelerin her 100 bin liralık borç için aylık gecikme maliyeti 500 lira azalmış oldu.

Yeni oran 27 Kasım itibarıyla geçerli olurken, bu tarihten önceki dönemlere ait gecikme zamları eski oranlar üzerinden hesaplanmaya devam edecek.

DEVAM EDEN TAKSİTLENDİRMELER DE YARARLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık tecil faizinin yüzde 29'a çekilmesi, borç yapılandırma ve taksitlendirme süreçlerini de kapsıyor:

• Yeni Başvurular: 27 Kasım 2026 tarihinden itibaren yapılan tecil başvurularına doğrudan yıllık yüzde 29 faiz uygulanacak.

• Sonuçlanmamış Başvurular: Bugünden önce başvuru yapılmış ancak işlemleri henüz tamamlanmamış dosyalarda, 26 Kasım'a kadar eski oran, 27 Kasım'dan sonraki süreç için ise yeni yüzde 29 oranı esas alınacak.

• Mevcut Taksitler: Daha önce borcunu taksitlendirmiş ve ödemelerini düzenli sürdüren mükelleflerin kalan taksitlerinde de yeni düşük faiz oranı dikkate alınacak.

YAPILANDIRMA VEYA AF KAPSAMINDA DEĞİL

Yetkililer, yürürlüğe giren bu kararların bir vergi affı ya da anapara silinmesi niteliği taşımadığının altını çiziyor.

Düzenleme geçmiş dönem gecikme zamlarını ortadan kaldırmazken, borçlarını taksitlendirmek isteyen mükelleflerin ilgili mevzuattaki mevcut başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.