Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nın komşusu olan ve İstanbul’a otomobille yaklaşık 3 saat uzaklıkta bulunan Bulgaristan’ın Malko Tırnovo (Tırnovacık) ile Istranca (Strandzha) Dağları eteklerindeki köylerde, Avrupa Birliği destekli yeni bir teşvik programı uygulanıyor.

Bulgaristan Kırsal Kalkınma Programı ve yerel kalkınma grupları (LAG) koordinasyonunda yürütülen paket kapsamında, bölgedeki köylere yerleşerek iş kuran girişimcilere 25 bin euroya (yaklaşık 1 milyon TL) kadar geri ödemesiz hibe sağlanıyor.

Programda özellikle organik tarım, arıcılık, konuk evi işletmeciliği gibi eko-turizm girişimleri ile geleneksel üretim alanlarına yönelik projelere öncelik veriliyor.

UYGUN FİYATLI TAŞINMAZ VE ALTYAPI KOLAYLIĞI

Nakit hibe desteğinin yanı sıra bölgedeki metruk köy evleri ve tarım arazilerinin Avrupa ortalamasının oldukça altında fiyatlarla satışa sunulması da yatırımcıların ve doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Yerel belediyeler, eski yapıları restore ederek bölgeye kalıcı olarak yerleşen ailelere altyapı hizmetleri ve bürokratik işlemlerde çeşitli kolaylıklar sağlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hibe ve teşvik paketinden yararlanmak isteyen adaylarda aranan temel kriterler şu şekilde sıralanıyor:

• Yasal Statü: Başvuru sahibinin Avrupa Birliği vatandaşı olması veya Bulgaristan’da yasal oturum izni ile şirket kurma hakkına sahip bulunması gerekiyor.

• İkamet Zorunluluğu: Hibe ödemesinin yapılabilmesi için adayın belirlenen sınır köyünde fiilen ikamet etmesi şart koşuluyor.

• Proje Sürdürülebilirliği: Onaylanan küçük ölçekli iş projesinin en az birkaç yıl boyunca bölgede aktif olarak sürdürülmesi bekleniyor.

Kaynak: Nefes Gazetesi