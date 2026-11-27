Atamalar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) yönetim kadrolarında önemli değişikliklere gidildi.

Yayımlanan karar doğrultusunda ekonomi yönetimindeki kritik kurumlara yapılan yeni görevlendirmeler şu şekilde gerçekleşti:

• BDDK Başkanlığı: Yusuf Kenan Bağır

• BDDK Kurul Üyeliği: Mahmut Esfa Emek

• KGK Başkanlığı: Orhan Çelik

• KGK Kurul Üyelikleri: Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Derviş Ahmet Akıncı

ŞAHAP KAVCIOĞLU’NUN İSTİFASI VE SORUŞTURMA İZNİ

BDDK’daki bu görev değişimi, eski Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun görevinden ayrılmasının ardından gerçekleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adı geçen Kavcıoğlu, kurumun daha fazla yıpranmaması gerekçesiyle 11 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevinden affını istemişti.

Kavcıoğlu’nun istifası sonrasında yargı ve bakanlık nezdindeki süreç hız kazandı:

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığından resmi soruşturma izni talep etti.

• Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, talep üzerine Bakanlık Teftiş Başkanlığını ön inceleme yürütmekle görevlendirdi.

• Tamamlanan ön inceleme raporunun ardından Bakan Mehmet Şimşek, 26 Kasım tarihinde eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.