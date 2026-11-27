Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik gündemin etkisiyle döviz kurlarında haftanın son işlem gününe sınırlı yukarı yönlü hareketlerle başlandı.
27 Kasım 2026 Cuma sabahı serbest piyasada Amerikan doları 50,77 - 50,80 TL bandında işlem görürken, euro ise 55,75 - 55,81 TL seviyelerinde seyrediyor.
• ABD Doları (USD): Alış 50,7787 TL – Satış 50,7924 TL (Günlük Değişim: +%0,23)
• Euro (EUR): Alış 55,7725 TL – Satış 55,8174 TL (Günlük Değişim: +%0,12)
• İngiliz Sterlini (GBP): Alış 66,6824 TL – Satış 66,6928 TL (Günlük Değişim: +%0,15)
• İsviçre Frangı (CHF): Alış 60,8958 TL – Satış 60,9193 TL (Günlük Değişim: +%0,30)
PİYASALARDA SON DURUM
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre doların satış kuru 50,6777 TL, euronun satış kuru ise 55,5968 TL düzeyinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1,0977 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, yurt içinde gram altın 5.830 - 5.837 TL civarında alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise uluslararası piyasalarda 92,09 dolar seviyesinde işlem görüyor.