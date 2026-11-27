Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin sermaye yapılarına yönelik aldıkları yeni kararlar yatırımcıların odağında yer alıyor.

• PKART (Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri): Şirketin mevcut 22,7 milyon TL olan sermayesi, bugün yüzde 1.218,7 oranında bedelsiz olarak 227,3 milyon TL artırılarak 300 milyon TL’ye yükseltiliyor. Bedelsiz bölünme sonrası hissenin düzeltilmiş teorik pay fiyatı ise 6,2183 TL seviyesine denk geliyor.

• VKING (Viking Kağıt ve Selüloz): Şirket yönetimi tarafından 2 milyar TL satış hasılatı planlanan tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.

• CEMAS (Çemaş Döküm Sanayi): Şirket tarafından daha önce duyurulan bedelli sermaye artırım kararının iptal edildiği kamuoyuna bildirildi.

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