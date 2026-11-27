27 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan resmi açıklamaya göre şirketin genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda bu dönem ortaklara temettü ödemesi gerçekleştirilmeyecek.

Şirket tarafından KAP’a gönderilen bildirimde, kararın gerekçesi ve genel kurul süreci şu detaylarla aktarıldı:

• Yasal ve Kurumsal Çerçeve: İlgili mevzuat hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve mevcut kâr dağıtım politikası doğrultusunda değerlendirme yapıldı.



• Kararın Gerekçesi: Finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle yönetim kurulu tarafından kâr payı dağıtılmaması yönünde teklif sunuldu.

• Genel Kurul Onayı: Sunulan bu teklif, gerçekleştirilen genel kurul toplantısında ortakların oylarıyla kabul edilerek kesinleşti.

Bu kararla birlikte Borsa İstanbul'da TMSN koduyla işlem gören şirketin yatırımcıları için ilgili döneme ilişkin herhangi bir nakit temettü veya bedelsiz pay dağıtımı yapılmayacak.

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