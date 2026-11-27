Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yansıyan son bildirimlere göre; başta Türkiye Sigorta (TURSG), Garanti BBVA (GARAN) ve Aztek Teknoloji (AZTEK) olmak üzere pek çok şirket kendi paylarında geri alım yaparken, Tekfen Holding (TKFEN), Aksa Akrilik (AKSA) ve Enka İnşaat (ENKAI) gibi devlerde ise ortakların hisse alımları dikkat çekti.

• ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 630.072 adet pay 2,82 – 2,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 359.877 adet pay 41,42 – 42,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKSA – Akpa Tekstil tarafından 10,96 – 11,28 TL fiyat aralığından 3.250.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 0,1506’ya yükseldi.

• AZTEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.351.797 adet pay 1,98 – 2,01 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AYES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 112.117 adet pay 6,30 TL fiyattan geri alındı.

• BNTAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 72.000 adet pay 4,91 – 4,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 174,00 – 176,40 TL fiyat aralığından 13.973 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 68,018’e yükseldi.

• BALSU – BG Holding tarafından 6,18 – 6,20 TL fiyat aralığından 340.594 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 49,1880’e yükseldi.

• BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 14,09 – 14,60 TL fiyat aralığından 192.314 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 50,80’e yükseldi.

• CMENT – Aalborg Portland Espana tarafından 222 TL fiyattan 728 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 97,27’ye yükseldi.

• DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 4,95 – 4,99 TL fiyat aralığından 120.879 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 50,76’ya yükseldi.

• DMSAS & SARKY – SARKY tarafından 5,42 – 5,46 TL fiyat aralığından 100.000 adet DMSAS payı alınırken SARKY’ın DMSAS’daki payı yüzde 46,60’a yükseldi.

• DOFER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.614 adet pay 17,55 TL fiyattan geri alındı.

• ECILC & ECZYT – ECZYT tarafından 44,66 – 44,94 TL fiyat aralığından 151.000 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı yüzde 30,72^ye yükseldi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.000 adet pay 13,96 – 14,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 777.778 adet pay 2,24 TL fiyattan geri alındı.

• EKSUN – Eksim Yatırım Holding tarafından 3,86 – 3,95 TL fiyat aralığından 274.925 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 74,95’e yükseldi.

• ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 75,30 – 77,00 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 1,24’e yükseldi.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 62.000 adet pay 14,82 TL fiyattan geri alındı.

• GARAN – Banka paylarının geri alınması kapsamında 1.992.335 adet pay 138,90 – 140,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 81.183 adet pay 4,50 TL fiyattan geri alındı.

• IZMDC & IZENR – IZENR tarafından 5,85 – 6,11 TL fiyat aralığından 404.220 adet IZMDC payı alınırken, IZENR’nin IZMDC’deki payı yüzde 5,65’e yükseldi.

• KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,15 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 1,05’e yükseldi.

• KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 65.000 adet pay 47,74 – 48,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KRPLS – Korozo Ambalaj tarafından 10,00 – 10,37 TL fiyat aralığından 240.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 57,17’ye yükseldi.

• KRSTL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 5,29 – 5,37 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KRSTL – Kristal Gıda tarafından 5,07 – 5,30 TL fiyat aralığından 1.913.634 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 7,24’e yükseldi.

• LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 49.000 adet pay 20,18 – 20,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MAGEN – Naturel Holding tarafından 4,16 – 4,43 TL fiyat aralığından 1.945.000 adet pay satılırken şirket sermayesindeki payı yüzde 2,917’ye geriledi.

• MAGEN – Geri alınan 4.206.400 adet pay satılırken, satış sonucunda 125,5 milyon TL zarar elde edildi.

• MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 430.000 adet pay 6,70 TL fiyattan geri alındı.

• MNDRS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 8,48 – 8,53 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.231 adet pay 2,94 TL fiyattan geri alındı.

• METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 399.168 adet pay 20,08 – 20,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MERKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 0,85 TL fiyattan geri alındı.

• ORGE – Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz tarafından 17,40 – 17,58 TL fiyat aralığından 242.842 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 18,94’e yükseldi.

• PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 77.377 adet pay 26,02 TL fiyattan geri alındı.

• SANEL – Ali Yıldırım tarafından 27,12 – 29,26 TL fiyat aralığından 120.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 19,40’a yükseldi.

• SUNTK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,21 – 14,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 85.000 adet pay 19,65 – 20,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 37.301 adet pay 6,40 – 6,43 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TURSG – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.680.485 adet pay 2,76 – 2,79 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 172,00 – 174,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 183,70 – 186,50 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 43,05’e yükseldi.

• TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 182,20 – 185,00 TL fiyat aralığından 119.349 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 37,92’ye yükseldi.

• ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 39.986 adet pay 5,49 – 5,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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