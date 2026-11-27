Yeni iş anlaşmalarından yurt dışı fabrika açılışlarına, tahvil ihraçlarından gayrimenkul alımlarına kadar öne çıkan şirket haberleri şu şekilde derlendi:

• AKFIS – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ARSAN – Şirkete ait Arsan Maraş Doğalgaz’daki yüzde 39,10’luk payın devri için sözleşme imzalandığı açıklandı.

• BYDNR – Şirketin, yüzde 100 bağlı ortaklığı APK Gıda’nın sermayesinin 250.000 TL’den 40,2 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

• GESAN – Şirketin, TEİAŞ’tan ek sipariş aldığı sipariş bedelinin 29,5 milyon TL olduğu açıklandı.

• GLBMD – Şirket ile Turkrating arasındaki Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

• ISCTR – 369 gün vadeli 4,5 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

• INTET – Şirketin, Ankara – Kırıkkale – Delice Otoyolu Projesi'nin ilk paketi olan Akıllı Ulaşım Sistemleri işleri için asıl sözleşmeyi imzaladığı, sözleşme bedelinin 2025 yılı cirosunun ~yüzde 23,6'sına karşılık geldiği açıklandı.

• KLSYN – İspanya’da şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• KOCMT – Hollanda’da Koç Metalurji B.V. unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

• KAREL – Şirketin, Karel İletişim’in sermaye artırımına katılım sağlayacağı açıklandı.

• LINK – Şirket ile Gelişim Yapı – Ardalya İnşaat Adi Ortaklığı arasında, THY İstanbul Havalimanı OC Otopark ve Ofis Binası Yapım İşleri kapsamında 2,2 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

• PASEU – Şirketin iştiraki Metrosis İnşaat’ın 3,9 milyon euro tutarında iş aldığı açıklandı.

• REEDR – Şirketin, Reeder Robotik pay alım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığına ilişkin davada mahkeme, hakem kararının iptal davasının kesinleşmesini bekletici mesele yaptığı, şirketin hukuki sürece ilişkin olumlu beklentisini koruduğu açıklandı.

• SUNTK – Guatemala'da kurulan Ekoten CentroAmérica kumaş fabrikasının açılışının gerçekleştiği, 2027 sonuna kadar 25 milyon dolar ciro beklendiği açıklandı.

• TCKRC – Şirketin, 32,1 milyon euroluk iş aldığı açıklandı.

• VEYAS – 10 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yaptırıldığı açıklandı.

• VAKBN – Yurt dışında 374 gün vadeli 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• VKGYO – İstanbul Eyüpsultan’daki 7 adet konut nitelikli bağımsız bölümün 976,5 milyon TL’ye alınma işleminin tamamlandığı açıklandı.

• VRGYO – Şirketin, ortak girişim grubu olarak katıldığı Çankaya Çayyolu'ndaki taşınmaz ihalesini kazanması ve taşınmazın satış sözleşmesini Alves Yatırım ile ÖİB arasında imzalaması kapsamında, şirketin Alves Yatırım’da yüzde 48 pay sahibi olduğu açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.