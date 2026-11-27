Merkez Bankası, Türk lirası likiditeyi sıkılaştırmak ve TL mevduatı desteklemek amacıyla iki kritik adım attı.

Bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara veren TCMB, TL mevduat zorunlu karşılıklarına uygulanan faiz veya telafi ödemesi oranını ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86’sından yüzde 90’ına yükseltti.

Uzmanlar bu adımların kısa vadede TL varlıkları desteklerken Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratabileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan 20 Kasım haftasına ilişkin para ve banka istatistikleri de piyasanın odağındaydı:

• TCMB Rezervleri: Toplam rezervler haftalık bazda 16,98 milyar dolar azalarak 141,97 milyar dolara, net uluslararası rezervler ise yaklaşık 24,2 milyar dolara geriledi.

• Yabancı İşlemleri: Aynı haftada yabancı yatırımcılar 48 milyon dolarlık hisse senedi ve 463 milyon dolarlık devlet tahvili satışı yaptı.

• Döviz Mevduatları: Kur etkisinden arındırılmış döviz mevduatları 819 milyon dolar azalarak hanehalkında hızlanan bir dolarizasyon eğilimi göstermese de rezerv kaybı ve yabancı çıkışı TL varlıklardaki risk primini yüksek tutuyor.

• Yabancı Kurum Beklentisi: HSBC ise dolarizasyonun sürmesi halinde TCMB'nin aralık ayında faiz indirimlerine ara verebileceği öngörüsünü paylaştı.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN STOPAJ, FON TASFİYESİ VE ATAMA MESAJLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların TL’de tasarruf etmesini cazip kılmak için gerekirse stopaj indirimi yapılabileceğini ve bu konuda Merkez Bankası ile aynı noktada olduklarını vurguladı.

Piyasa kulislerinde TL mevduat stopajında indirime gidilirken Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) stopaj getirilmesi üzerinde çalışıldığı konuşuluyor.

Sermaye piyasaları ve kamu yönetimindeki diğer önemli başlıklar ise şöyle öne çıktı:

• BDDK Ataması: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.

• Fon Tasfiyesi ve Denetim: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağan fon sürecindeki ödemelerin tamamlanarak nihai tasfiye sürecine geçileceğini açıkladı.

Bakan Şimşek ise Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılacağını, manipüle edilen fonlara yönelik incelemelerin ay sonunda biteceğini ve piyasa gözetiminde yapay zeka tabanlı erken uyarı sistemlerinin devreye alınacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bakanlık birimlerinin tasfiyeye tabi fonlarda parası bulunmadığını bildirdi.

• Gecikme Zammı: Kamu alacaklarında aylık gecikme zammı oranı yüzde 3,2 olarak belirlendi.

SCOPE RATİNGS BÜYÜME TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncelledi.

Kuruluş, mayıs ayındaki öngörülerine kıyasla 2026 büyüme tahminini 0,7 puan düşürerek yüzde 2,7’ye, 2027 tahminini ise 0,2 puan indirerek yüzde 3,5’e çekti; 2028 büyüme beklentisini ise yüzde 3,8 olarak korudu.

KÜRESEL PİYASALARDA TRUMP’IN BÜYÜME ÇIKIŞI VE OTOMOTİV GÜNDEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,4’ten yüzde 4,3’e revize edilmesinin ardından Ticaret Bakanlığını seçim öncesinde kasıtlı olarak yanlış veri yayımlamakla suçlayarak soruşturma başlatılmasını istedi.

Beklentilerin üzerindeki büyüme verisi Fed’e yönelik şahin beklentileri güçlendirirken, verilere dair siyasi tartışmalar yeni bir belirsizlik unsuru oluşturuyor.

Trump ayrıca katılmak istemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek ay Florida'da yapılacak G20 zirvesine gelebileceğini ifade etti.

Avrupa ve Asya cephesinde ise otomotiv devi Stellantis NV’nin artan rekabet ve zayıf talep nedeniyle Avrupa fabrikalarında yeni üretim duruşlarına gideceği haberi ile Çin Kabinesi'nin sermaye piyasalarına yönelik mevcut politikaları sürdürüp ek adımlar planlayacağı açıklaması öne çıktı.

PİYASALARDA NE TAKİP EDİLECEK?

Yatırımcıların ajandasında öne çıkan veri ve gelişmeler şunlar:

• Yurt İçi: Bugün kasım ayı ekonomik güven endeksi açıklanacak.

• ABD: Şükran Günü sonrası nedeniyle ABD piyasaları bugün yarım gün açık kalacak.

• Avrupa: Almanya’da bugün açıklanacak olan işsizlik oranı verisi takip edilecek.