Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile vergi değerlerinin yıllık artışında uygulanan "yeniden değerleme oranının yarısı" kuralı sona ererken, artık oranın tamamı esas alınacak.

24 Kasım’da Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 2027 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak kesinleşmesiyle birlikte önümüzdeki yıl ödenecek emlak vergileri ve tapu harçlarının maliyet tablosu da netleşti. Eski sistem devam etseydi artış oranı yüzde 13,9 seviyesinde kalacaktı.

2026 TAVANI VE 2027 YANSIMASI NASIL OLACAK?

Takdir Komisyonları tarafından 2025 yılında belirlenen ve 2026-2029 dönemini kapsayan emlak değerlerine gelen itirazlar sonucu, 2026 yılı için artışa üç kat tavan sınırı getirilmişti.

Mükelleflerin en çok merak ettiği "Tavan nedeniyle 2026’da uygulanamayan yüksek değerler 2027’de devreye girecek mi?" sorusuna açıklık getiren Yeminli Mali Müşavir Aydın Koca, Kanun’un geçici 23’üncü maddesi uyarınca 2027, 2028 ve 2029 hesaplamalarının 2026’da tavan uygulanarak bulunan matrah üzerinden yapılacağını belirtti.

Ancak yeniden değerleme oranının tamamının (yüzde 27,83) uygulanması, tavan uygulanan değerleri tek yılda komisyonun öngördüğü seviyeye yaklaştırıyor. Koca'nın verdiği örneğe göre maliyet değişimi şöyle hesaplanıyor:

• 2025 Vergi Değeri: 986 bin TL

• 2026 Vergi Değeri (Tavanlı): 2 milyon 958 bin TL (Komisyonun belirlediği tutar 3 milyon 784 bin TL idi)

• 2027 Vergi Değeri (%27,83 Artışla): 3 milyon 781 bin TL

• 2026 Emlak Vergisi: 5 bin 916 TL

• 2027 Emlak Vergisi: 7 bin 562 TL (Yüzde 10 kültür varlıkları katkı payı eklendiğinde toplam ödeme 8 bin 318 TL'ye ulaşıyor)

TAPU HARÇLARINDA 100 BİN LİRALIK FARK OLUŞACAK

Yeni tarife yalnızca yıllık emlak vergilerini değil, tapu harcından kira beyanına kadar pek çok kalemi doğrudan yukarı çekecek.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Kas, 2025'te rayici 3 milyon lira olan ve 2026'da üç kat tavanıyla 9 milyon liraya çıkan bir konutun tapu harcındaki değişime dikkat çekti.

Kas, yüzde 27,83'lük oranın tamamı uygulandığında 9 milyon lira değerindeki bir konutun alım-satımında ödenecek tapu harcının 360 bin liradan 460 bin liraya yükseleceğini vurguladı.

Gayrimenkul işlemlerinin yoğunlaştığı aralık ayının önemine değinen Kas, konut alım-satımı yapacak vatandaşların 31 Aralık'a kadar işlemlerini tamamlamaları halinde bu ek vergi maliyetinden kaçınabileceklerini ifade etti.

GÖZLER DANIŞTAY’DAKİ DAVADA

Öte yandan, 2026 yılındaki artış sınırının hesaplanma yöntemine ilişkin yargı süreci devam ediyor.

Kanundaki "iki kat fazlasını geçemez" ifadesinin 89 Seri No.lu Tebliğ ile "mevcut değer artı iki katı" (toplam üç kat) şeklinde yorumlanmasına karşı Danıştay’da açılan iptal davalarının sonucu bekleniyor.

Uzmanlar, Danıştay'ın vereceği kararın yalnızca 2026 yılı ödemelerini değil, sonraki üç yılın matrahı bu rakam üzerinden türetildiği için 2027 ve sonrasını da doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.