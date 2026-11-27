Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Endeksi oluşturan alt kalemlere bakıldığında; tüketici, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven artışı görülürken, yükselişin en belirgin olduğu alan yüzde 2,4 ile tüketici güveni oldu.

Kasım ayı itibarıyla alt sektörlerdeki değişim şu şekilde gerçekleşti:

• Tüketici Güven Endeksi: Bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 86,8 seviyesine çıktı.

• Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi: Aylık yüzde 0,9 yükselişle 113,6 değerini aldı.

• Hizmet Sektörü Güven Endeksi: Bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış göstererek 109,9 düzeyine ulaştı.

• Reel Kesim (İmalat Sanayi) Güven Endeksi: Aylık bazda yüzde 0,2 oranında sınırlı bir artışla 101,3 seviyesinde gerçekleşti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ NEGATİF AYRIŞTI

Kasım ayı verilerinde ekonomik güven endeksini oluşturan beş ana bileşen arasında gerileme kaydedilen tek alan inşaat sektörü oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında azalarak 80,2 seviyesine düştü.