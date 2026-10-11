Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde geçen hafta aracı kurumların gerçekleştirdiği işlemler belli oldu. 5-9 Ekim 2026 döneminde Gedik Yatırım, Ak Yatırım ve Bank of America milyonlarca lotluk net alımlarıyla öne çıkarken, Yapı Kredi Yatırım ve Global Menkul Değerler satış tarafında ilk sıralarda yer aldı. İlk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 17,99 milyon lota ulaşırken, ilk 5 satıcının net satışı 16,54 milyon lot oldu.

ASTOR HİSSESİNDE 17,9 MİLYON LOTLUK ALIM

5-9 Ekim 2026 tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımına göre ASTOR hissesinde ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 17.992.300 lot olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde ilk 5 satıcı kurumun toplam net satışı 16.539.870 lot olurken, iki grubun işlemleri arasındaki fark 1.452.430 lot olarak kaydedildi.

Alım tarafında Gedik Yatırım ilk sırada yer alırken, satış tarafında Yapı Kredi Yatırım öne çıktı.

ASTOR HİSSESİNİ EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

Gedik Yatırım, 5.513.034 lotluk net alımla ilk sırada yer aldı. Kurumun ortalama maliyeti 190,688 TL olurken, alıcı kurumlar arasındaki payı yüzde 26,79 olarak gerçekleşti.

Ak Yatırım ise 4.693.494 lotluk net alımla ikinci sırada yer aldı.

Aracı kurum Net alış (lot) Pay (%) Maliyet (TL) Gedik Yatırım 5.513.034 26,79 190,688 Ak Yatırım 4.693.494 22,81 186,478 Bank of America 3.579.352 17,39 186,344 Yatırım Finansman 2.654.942 12,90 188,664 Deniz Yatırım 1.551.478 7,54 181,974 Diğer 2.587.374 12,57 -

ASTOR HİSSESİNİ EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında Yapı Kredi Yatırım, 4.158.664 lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. Kurumun ortalama satış maliyeti 192,982 TL olarak kaydedildi.

Global Menkul Değerler 3.906.940 lot, TEB ise 3.555.137 lot net satış gerçekleştirdi.

Aracı kurum Net satış (lot) Pay (%) Maliyet (TL) Yapı Kredi Yatırım 4.158.664 20,21 192,982 Global Menkul 3.906.940 18,98 189,941 TEB 3.555.137 17,27 185,887 HSBC 2.559.116 12,44 191,107 QNB 2.360.013 11,47 192,164 Diğer 4.039.804 19,63 -

GEDİK YATIRIM VE YAPI KREDİ ARASINDA MİLYONLARCA LOTLUK FARK

ASTOR hissesinde haftanın en büyük net alıcısı Gedik Yatırım olurken, en büyük net satıcısı Yapı Kredi Yatırım olarak kaydedildi.

Gedik Yatırım'ın 5,51 milyon lotluk net alımı, Yapı Kredi Yatırım'ın 4,16 milyon lotluk net satışından yaklaşık 1,35 milyon lot daha fazla gerçekleşti.

Öte yandan Bank of America'nın 3,58 milyon lotluk net alımı ve HSBC'nin 2,56 milyon lotluk net satışı da haftanın aracı kurum dağılımında öne çıkan işlemler arasında yer aldı.

ASTOR HİSSESİNDE KURUMLARIN MALİYETLERİ NE GÖSTERİYOR?

Alıcı kurumlar arasında Gedik Yatırım'ın ortalama maliyeti 190,688 TL, Ak Yatırım'ın 186,478 TL ve Bank of America'nın 186,344 TL oldu.

Satış tarafında ise Yapı Kredi Yatırım'ın 192,982 TL, HSBC'nin 191,107 TL ve QNB'nin 192,164 TL ortalama maliyetle işlem gerçekleştirdiği görüldü.

Aracı kurum dağılımındaki bu veriler, belirtilen dönemde kurumlar üzerinden gerçekleşen net işlemleri gösteriyor. İşlemlerin doğrudan kurumların kendi portföylerine ait olduğu veya belirli yatırımcıların pozisyonlarını yansıttığı anlamına gelmiyor.

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