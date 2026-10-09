Borsa İstanbul'da 9 Ekim 2026 Cuma günü BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazanarak 12.265,98 puandan kapanış yaptı.

Endeksin yükselişle tamamladığı işlem gününde 5 şirketin paylarında özel emir yöntemiyle yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildi.

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), Gübre Fabrikaları (GUBRF), Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE), TAV Havalimanları Holding (TAVHL) ve Tüpraş (TUPRS) hisselerinde yapılan işlemlerin toplam hacmi 495 milyon 441 bin 280 TL oldu.

EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ TAVHL HİSSESİNDE

Günün en yüksek tutarlı özel emir işlemi TAV Havalimanları Holding (TAVHL) paylarında gerçekleşti.

TAVHL hisselerinde 276,25 TL fiyat üzerinden 700 bin lotluk işlem yapılırken toplam tutar 193 milyon 375 bin TL'ye ulaştı.

TAVHL'yi 137 milyon 275 bin TL ile BİM (BIMAS), 90 milyon 881 bin 280 TL ile Tüpraş (TUPRS) takip etti.

Şişecam (SISE) hisselerinde 57 milyon 150 bin TL, Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisselerinde ise 16 milyon 760 bin TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi.

ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN 5 HİSSE

Hisse İşlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) Fiyat (TL) TAVHL 193.375.000 700.000 276,25 BIMAS 137.275.000 340.000 403,75 TUPRS 90.881.280 236.670 384,00 SISE 57.150.000 1.500.000 38,10 GUBRF 16.760.000 40.000 419,00 Toplam 495.441.280 2.816.670 —

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcı tarafların belirli bir fiyat ve miktar üzerinde anlaşarak gerçekleştirdiği pay alım satım işlemidir.

Bu işlemlerde fiyat, hisse senedinin piyasadaki anlık işlem fiyatından farklı olabilir. Özellikle yüksek tutarlı pay devirlerinde kullanılan yöntemde, işlemin tarafları bazı durumlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yapabilir.

Ancak KAP'a bildirim yapılmadığı durumlarda alıcı ve satıcı tarafların kimlikleri kamuya açık bilgilerden belirlenemeyebilir.

Özel emirle gerçekleştirilen işlemler, tek başına hisseye yeni para girişi olduğu veya kurumsal yatırımcıların alım yaptığı anlamına gelmez.

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