Borsa İstanbul'da 5-9 Ekim 2026 haftasında halka açık şirketlerden milyarlarca liralık yeni iş anlaşması, yatırım ve ihale açıklamaları geldi. Savunma sanayiinden enerjiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar birçok sektörde önemli gelişmeler yaşanırken, Aselsan (ASELS), ARD Grup Bilişim (ARDYZ), Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) ve Girişim Elektrik (GESAN) haftanın yüksek tutarlı açıklamalarıyla öne çıkan şirketleri arasında yer aldı.

ASELSAN'DAN (ASELS) MİLYARLARCA EUROLUK SÖZLEŞME

Aselsan (ASELS), 5-9 Ekim haftasında peş peşe açıkladığı savunma sanayii sözleşmeleriyle öne çıktı. Şirket, dört ayrı tarihte yaptığı açıklamalarla toplam 2,46 milyar euro ve 477,9 milyon dolarlık yeni iş ilişkisini kamuoyuna duyurdu.

5 Ekim'de Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı.

6 Ekim'de yurt dışındaki son kullanıcılara yönelik elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı için 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmeleri açıklandı.

7 Ekim'de SSB ile radar sistemlerinin tedarikine yönelik 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı.

8 Ekim'de ise yurt dışındaki bir son kullanıcıya silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına yönelik 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi duyuruldu.

ARD GRUP BİLİŞİM'E (ARDYZ) 47,96 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ

ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ), veri merkezi altyapılarına yönelik yeni sipariş açıklamasıyla haftanın öne çıkan teknoloji şirketlerinden biri oldu.

Şirketin 47,96 milyon dolar tutarında veri merkezi altyapı siparişi aldığı açıklandı.

ARD Grup Bilişim'in Kazakistan'daki faaliyetlerine ilişkin mutabakat açıklaması da haftanın gelişmeleri arasında yer aldı.

Veri merkezi altyapılarına yönelik sipariş, şirketin teknoloji ve bilişim alanındaki faaliyetleri açısından önem taşırken, mutabakatın kesinleşmiş bir satış sözleşmesiyle aynı anlama gelmediği unutulmamalı.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ'NDEN (KLYPV) 1,87 MİLYAR TL'LİK ANLAŞMA

Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV), güneş paneli satışına ilişkin yüksek tutarlı sözleşme açıklaması yaptı.

Şirketin açıkladığı anlaşmanın toplam büyüklüğü 1,87 milyar TL olarak kaydedildi.

Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketin yeni satış sözleşmesi, üretim ve satış faaliyetlerine yönelik önemli gelişmeler arasında yer aldı.

PLATFORM TURİZM (PLTUR) İSKİ İLE ANLAŞMA YAPTI

Platform Turizm Taşımacılık (PLTUR), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile personel taşıma hizmetlerine yönelik sözleşme imzaladı.

Açıklanan sözleşmenin tutarı 1,1 milyar TL + KDV oldu.

Söz konusu anlaşma, şirketin personel taşımacılığı alanındaki iş hacmi açısından haftanın yüksek tutarlı gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

EKİM TURİZM'DEN (EKIM) 853 MİLYON TL'LİK YATIRIM KARARI

Ekim Turizm (EKIM), araç filosunun genişletilmesine yönelik yatırım açıklamasıyla öne çıktı.

Şirket, 394 araç için toplam 853,08 milyon TL tutarında yatırım yapılacağını duyurdu.

Söz konusu araçların kullanılacağı faaliyetlerden elde edilmesi beklenen kontrat gelirinin ise 1 milyar TL'yi aşacağı belirtildi.

Açıklanan kontrat geliri beklentisinin, kesinleşmiş net kâr anlamına gelmediği dikkate alınmalı.

GİRİŞİM ELEKTRİK (GESAN) YAKLAŞIK 498 MİLYON TL'LİK İHALEDE İLK SIRADA

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN), enerji sektöründeki ihale gelişmesiyle haftanın öne çıkan şirketleri arasında yer aldı.

Şirketin 497,78 milyon TL tutarındaki ihalede ilk sırada bulunduğu ve sözleşme imzalanması için davet aldığı açıklandı.

İhale sürecinde ilk sırada yer almak ve sözleşme daveti almak, nihai sözleşmenin imzalanmasından farklı aşamalar olduğundan sürecin sonraki adımları önem taşıyor.

SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ'NDEN (SMRTG) İKİ AYRI SÖZLEŞME

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG), hafta içerisinde iki farklı sözleşme açıklamasıyla gündeme geldi.

Şirketin açıkladığı anlaşmalardan birinin büyüklüğü 19,5 milyon dolar, diğerinin ise 14 milyon dolar oldu.

Böylece iki sözleşmenin toplam tutarı 33,5 milyon dolara ulaştı.

Anlaşmalar, şirketin güneş enerjisi alanındaki ticari faaliyetleri açısından önem taşıyor.

GERSAN ELEKTRİK'E (GEREL) DUBAİ'DEN SİPARİŞ

Gersan Elektrik (GEREL), yurt dışı faaliyetlerine yönelik yeni sipariş açıklaması yaptı.

Şirketin Dubai'den 6,2 milyon dolar tutarında sipariş aldığı bildirildi.

Gersan Elektrik'in ABD odaklı finansman görüşmelerine ilişkin gelişmeler de haftanın açıklamaları arasında yer aldı.

Finansman görüşmelerinin sonucu ve olası anlaşma koşulları, sürecin ilerleyen aşamalarında netleşecek.

DOF ROBOTİK'TEN (DOFRB) 4,21 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

DOF Robotik Sanayi (DOFRB), eğlence teknolojileri alanında yeni satış anlaşmaları açıkladı.

Şirketin bildirdiği anlaşmaların toplam büyüklüğü 4,21 milyon dolar oldu.

Yeni anlaşmalar, şirketin eğlence teknolojileri alanındaki ticari faaliyetleri ve yurt dışı satış potansiyeli bakımından önem taşıyor.

HİDROPAR'DAN (HKTM) SAVUNMA VE DENİZCİLİK HAMLESİ

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri (HKTM), yeni şirket kuruluşuna ilişkin kararını duyurdu.

Şirket, savunma sanayii ve denizcilik alanlarında faaliyet göstermek üzere 50 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına karar verdi.

Bu adım, Hidropar'ın faaliyet alanlarını genişletmeye yönelik girişimleri arasında yer aldı.

Yeni şirketin faaliyetlerinin finansal sonuçlara olası etkisi ise ilerleyen dönemlerde netleşecek.

EMLAK KONUT GYO'DAN (EKGYO) UMMAN AÇILIMI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), yurt dışındaki gayrimenkul projelerine yönelik yeni bir gelişme açıkladı.

Şirketin Umman'da gayrimenkul projeleri geliştirilmesine yönelik iyi niyet anlaşması yaptığı bildirildi.

Açıklama, şirketin uluslararası gayrimenkul geliştirme faaliyetleri açısından önem taşıyor.

Bununla birlikte iyi niyet anlaşmasının, nihai proje sözleşmesi veya kesinleşmiş yatırım tutarı anlamına gelmediği dikkate alınmalı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) YOLCU VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türk Hava Yolları (THYAO), eylül ayına ilişkin trafik sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şirketin yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarken, yolcu doluluk oranı yüzde 86,8 olarak gerçekleşti.

Açıklanan veriler, şirketin operasyonel performansına ilişkin haftanın önemli bildirimleri arasında yer aldı.