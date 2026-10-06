Smart Güneş Enerjisi (SMRTG), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş sözleşmesini duyurdu.

Şirket ile yurt içinde yerleşik kurumsal büyük bir şirket arasında, fotovoltaik güneş enerjisi santrali (GES) ve enerji nakil hattının anahtar teslim kurulumu kapsamında sözleşme imzalandı.

SMRTG'DEN 14 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Açıklamaya göre "Güneş Enerjisi Santrali Projesine İlişkin Proje Geliştirme, Malzeme Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi"nin toplam bedeli vergiler hariç 14 milyon dolar olarak belirlendi.

Sözleşme kapsamında proje geliştirme, malzeme tedariki ve kurulum çalışmalarının Smart Güneş Enerjisi tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şirket, anlaşmanın karşı tarafının ismini açıklamazken söz konusu şirketin yurt içinde yerleşik "kurumsal büyük bir şirket" olduğunu belirtti.