ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., yurt dışı büyüme stratejisi kapsamında Kazakistan'da önemli bir adım attığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket ile JSC "Kazakhtelecom"un Digital Business Division birimi arasında, "Kazakhstan Secure Smart Booth Platform" projesinin geliştirilmesi, uygulanması ve ticarileştirilmesine yönelik iş birliğinin temel esaslarını belirleyen Mutabakat Zaptı imzalandı.

KAZAKİSTAN'DAKİ KAMU KURUMLARINA YÖNELİK GELİŞTİRİLECEK

Planlanan proje kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlıkları, kamu kurumları ve diğer potansiyel kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik yüksek güvenlik standartlarına sahip bir dijital altyapı oluşturulması amaçlanıyor.

Platformda video destekli uzaktan görüşmenin yanı sıra güvenli iletişim, biyometrik kimlik doğrulama, merkezi yönetim, veri analitiği ve raporlama çözümlerinin bir araya getirilmesi planlanıyor.

İş birliği kapsamında ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı ürün ve servislerin de sunulması, geliştirilecek çözümün Kazakistan genelinde yaygınlaştırılması ve ticarileştirilmesi hedefleniyor.

ARDYZ İÇİN ORTA ASYA AÇILIMI

ARD Bilişim, söz konusu iş birliğini kamu dijital dönüşümü ve ileri teknoloji alanlarındaki yetkinliklerinin uluslararası pazarlara taşınması açısından stratejik bir adım olarak değerlendirdi.

Şirket, anlaşmayla birlikte Kazakistan ve Orta Asya pazarındaki konumunu güçlendirmeyi, uluslararası proje portföyünü genişletmeyi ve ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada ayrıca iş birliğinin şirketin döviz bazlı gelir yaratma kapasitesinin artırılmasına ve sürdürülebilir yurt dışı büyüme stratejisine katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

Mutabakat Zaptı'nın projenin geliştirilmesi, uygulanması ve ticarileştirilmesine yönelik iş birliğinin esaslarını belirlediği belirtilirken, açıklamada herhangi bir sözleşme bedeline yer verilmedi.