Kuzey Boru (KBORU), yurt içi müşterilerine 155,9 milyon TL'lik HDPE100 ve Koruge Boru satışı gerçekleştirdi. Satışın 2026 hedefine etkisi yüzde 1,2 olacak.
Kuzey Boru tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, satışın yurt içindeki müşterilere gerçekleştirildiği belirtildi.
2026 SATIŞ HEDEFİNE YÜZDE 1,2 KATKI
Şirket, gerçekleştirilen 155,9 milyon TL'lik satışın 2026 yılı satış hedefi üzerindeki etkisinin yaklaşık yüzde 1,2 olmasını bekliyor.
Kuzey Boru'nun KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
"Şirketimiz tarafından bugün itibarıyla, yurt içindeki müşterilerine toplam 155.935.210,00 TL tutarında 'HDPE100 ve Koruge Boru' satışı gerçekleştirilmiştir."
Şirket ayrıca söz konusu satış hacminin 2026 yılı satış hedefi üzerinde yaklaşık yüzde 1,2 oranında etki yaratmasının öngörüldüğünü bildirdi.
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