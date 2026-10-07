ASELSAN'ın son günlerde peş peşe açıkladığı milyarlarca liralık ve döviz bazlı sözleşmeler yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Şirketten radar sistemlerine ilişkin yeni bir anlaşma daha geldi.

ASELSAN'DAN 195 MİLYON DOLARLIK RADAR SÖZLEŞMESİ

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Radar Sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sözleşmenin toplam tutarı 195 milyon dolar olarak açıklandı.

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar Sistemlerinin tedarikine ilişkin 195.000.000 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır."

ASELSAN'DA SÖZLEŞMELER PEŞ PEŞE GELİYOR

Yeni anlaşma, ASELSAN'ın 2026 yılı boyunca açıkladığı yüksek tutarlı sözleşmeler zincirine eklenmiş oldu.

ASELSAN, 5 Ekim'de Savunma Sanayii Başkanlığı ile Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandığını duyurmuştu.

Şirket yalnızca bir gün sonra, 6 Ekim'de, yurt dışındaki son kullanıcılara yönelik Elektronik Harp, Elektro-Optik, Arayıcı Başlık, Keşif ve Gözetleme, Haberleşme ve Silah Sistemlerinin ihracatı için toplam 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladığını açıkladı.

Böylece 195 milyon dolarlık yeni radar anlaşması, ASELSAN'ın birkaç gün içinde kamuoyuna duyurduğu üçüncü yüksek tutarlı sözleşme oldu.

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