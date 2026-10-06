Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)'te yeni iş ilişkileri devam ediyor. Geçtiğimiz gün Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzaladığı 2,46 milyar euroluk sözleşmenin ardından şirket bugün yurt dışındaki son kullanıcılara yönelik toplam 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN'DAN 157,9 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik yeni satış sözleşmelerine imza attı.

Sözleşmeler; Elektronik Harp, Elektro-Optik, Arayıcı Başlık, Keşif ve Gözetleme, Haberleşme ve Silah Sistemlerinin ihracatını kapsıyor.

İmzalanan satış sözleşmelerinin toplam tutarı 157,9 milyon ABD doları olarak açıklandı.

BİR GÜN ÖNCE 2,46 MİLYAR EUROLUK SÖZLEŞME AÇIKLAMIŞTI

ASELSAN, 5 Ekim 2026 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 2,46 milyar euro tutarında sözleşmeler imzalandığını duyurmuştu.

Şirket, söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatların gerçekleştirileceğini ve anlaşmaların ASELSAN'ın cirosunu olumlu etkileyeceğini açıklamıştı.