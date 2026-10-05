ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), yeni sözleşmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşmeler imzalandı.

SÖZLEŞMELERİN BÜYÜKLÜĞÜ 2,46 MİLYAR EURO

ASELSAN'ın açıkladığı sözleşmelerin toplam tutarı 2 milyar 460 milyon euro olarak duyuruldu.

Yeni iş ilişkisinin başlangıç tarihi 5 Ekim 2026 olarak açıklanırken ASELSAN, sözleşmelerin şirket faaliyetlerine etkisine ilişkin olarak ciroyu olumlu etkileyeceğini bildirdi.

KAP açıklamasında Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ASELSAN'ın kamuya açıklanan son gelir tablosundaki net satışlar içindeki payı yüzde 30,6 olarak belirtildi.

SSB'nin şirketin son bilançosundaki ticari alacaklar içerisindeki payı ise yüzde 37,8 olarak açıklandı.

HİBRİT HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇİN İMZALANDI

ASELSAN'ın yeni sözleşmeleri Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikini kapsıyor.

Şirketin açıklamasında sözleşmelerin toplam büyüklüğünün 2,46 milyar euro olduğu belirtilirken, sözleşmelerin teslimat takvimine ilişkin ayrıca bir bilgi paylaşılmadı.