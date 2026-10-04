Borsa İstanbul'da 28 Eylül-2 Ekim haftasında şirketlerden peş peşe KAP açıklamaları geldi. Yeni iş ilişkisi, sözleşme, yatırım ve şirket kuruluşu başlıklarında birçok şirket bildirim yaparken, milyar euroluk anlaşmalardan yurt dışı siparişlere kadar çok sayıda gelişme öne çıktı.

ASELSAN'DAN MİLYAR EUROLUK SÖZLEŞME

Haftanın parasal büyüklük açısından öne çıkan gelişmelerinden biri ASELSAN'dan geldi.

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile uzun menzilli hava savunma sistemlerinin seri üretim projeleri kapsamında 1 milyar euro tutarında sözleşme imzaladı.

Şirket ayrıca uluslararası bir müşterisiyle hava savunma sistemlerinin ihracatına yönelik 488,5 milyon euroluk yeni sözleşmeye imza attı.

Böylece yalnızca bu iki açıklamanın toplam büyüklüğü 1,4885 milyar euroya ulaştı.

ASTOR YENİ İŞ İLİŞKİSİNİ DUYURDU

Geçen hafta KAP'ta yeni iş ilişkisi açıklayan şirketlerden biri de Astor Enerji (ASTOR) oldu. Şirket yeni iş ilişkisine ilişkin bildirimini yatırımcılarla paylaştı.

ASTOR'daki gelişme, hissenin aynı hafta aracı kurum işlemlerinde de öne çıkması nedeniyle ayrıca dikkat çekti.

ÇAĞDAŞ CAM'A 41,7 MİLYON TL'LİK SİPARİŞ

Çağdaş Cam (CGCAM), yurt içindeki bir müşterisinden 41,7 milyon TL tutarında yeni sipariş aldığını açıkladı.

Siparişlerin 2026 yılı sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

BİEN YAPI'YA FAS'TAN MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ

Bien Yapı (BIENY) ise yurt dışından aldığı siparişle haftanın dikkat çeken şirketleri arasına girdi.

Şirket, Fas merkezli müşterisinden 1 milyon 152 bin 811 dolar tutarında seramik karo siparişi aldığını duyurdu.

SDT UZAY'A 1,5 MİLYON DOLARLIK YENİ İŞ

Savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR) de yeni sipariş açıklayan şirketler arasında yer aldı.

Şirketin aldığı yeni siparişin büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyon dolar olarak açıklandı.

ARDYZ KAZAKİSTAN'DA SÖZLEŞME İMZALADI

ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ), Kazakistan'daki Eurasian Bank JSC ile sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Açıklama yeni iş ilişkisi kapsamında yapılırken şirket böylece yurt dışındaki faaliyetlerine yeni bir sözleşme ekledi.

KAFEİN'DEN İKİ AYRI YURT DIŞI HAMLESİ

Kafein Yazılım (KFEIN) da haftayı hareketli geçiren teknoloji şirketlerinden biri oldu.

Şirket 28 Eylül'de MeaTech Global ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki iş geliştirme ve satış faaliyetlerini kapsayan stratejik iş birliği yaptığını açıkladı. İş birliğinin bankacılık, finans, telekomünikasyon, kamu, enerji, perakende ve sağlık gibi sektörlerde yeni fırsatlar geliştirmeye odaklanacağı belirtildi.

Kafein ayrıca küresel bulut güvenliği şirketi Sysdig ile bulut güvenliği alanında çözüm ortaklığı kurduğunu açıkladı.

OTOKAR'DAN 1,47 MİLYAR DOLARLIK DEV İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Haftanın en büyük anlaşmalarından biri Otokar'dan (OTKAR) geldi. Şirket, çeşitli tiplerde tekerlekli zırhlı araçların tedariki ile bu araçlara yönelik entegre lojistik destek hizmetlerini kapsayan yaklaşık 1,47 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Teslimatların 2027 yılında başlaması ve üç yıl içinde partiler halinde tamamlanması planlanırken, sözleşmenin toplam süresi 7 yıl olacak.

PATEK'İN BAĞLI ORTAKLIĞINA 700 BİN DOLARLIK SİPARİŞ

Pasifik Teknoloji'nin (PATEK) yüzde 100 bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım Teknolojileri, yurt içinde yerleşik bir savunma sanayii şirketinden 700 bin dolarlık sipariş aldı.

Şirket, söz konusu siparişin yürütülen bir savunma sanayii projesi kapsamında verildiğini bildirdi.

PEGASUS'TA ÖNEMLİ SATIN ALMA TAMAMLANDI

Haftanın KAP gündemi yalnızca yeni siparişlerden oluşmadı.Pegasus (PGSUS), Smartwings Grup şirketlerinin devralınmasının tamamlandığını 1 Ekim'de KAP'a bildirdi. Söz konusu gelişme "Finansal Duran Varlık Edinimi" başlığıyla yayımlandı.

GEÇEN HAFTANIN KAP TRAFİĞİNDE ASELSAN FARKI

28 Eylül-2 Ekim haftasındaki açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde parasal büyüklük açısından ASELSAN'ın sözleşmeleri belirgin biçimde ayrıştı.

Şirketin 1 milyar euroluk yurt içi savunma sözleşmesi ile 488,5 milyon euroluk ihracat sözleşmesinin toplamı 1,4885 milyar euroya ulaştı. Bu tutar, haftanın açıklanan büyük sözleşmeleri arasında ASELSAN'ı öne çıkardı.

Bunun yanında BIENY ve SDTTR'de milyon dolarlık siparişler, CGCAM'da 41,7 milyon TL'lik yeni iş, teknoloji şirketlerinde ise uluslararası iş birlikleri haftanın şirket haberleri arasında yer aldı.