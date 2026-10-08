Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Umman Sultanlığı İskân ve Şehir Planlama Bakanlığı ile bir iyi niyet anlaşması imzalandığı duyuruldu.

5 Ekim 2026 tarihinde Umman'ın başkenti Maskat’ta imzalanan anlaşma, ülkenin "Vizyon 2040" hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir kentsel gelişim, şehircilik ve gayrimenkul geliştirme alanlarında iş birliği imkânlarını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Açıklamaya göre iş birliği kapsamında araştırılacak temel alanlar şunlar:

• Arsa Geliştirme ve Gelir Paylaşımı: Emlak Konut’un Türkiye’de başarıyla uyguladığı gelir paylaşımı modellerinin ve proje yönetimi tecrübesinin Umman pazarına aktarılması.

• Finansman ve Sermaye Piyasaları: Sermaye piyasası araçları ve karşılıklı yatırım fırsatlarının geliştirilmesi.

• Sürdürülebilirlik ve Teknoloji: Yeşil bina uygulamaları, dijitalleşme ve inşaat ekosisteminin karşılıklı olarak güçlendirilmesi.

ANLAŞMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

KAP açıklamasında, söz konusu İyi Niyet Anlaşması’nın bir niyet beyanı niteliğinde olduğu ve taraflara doğrudan bir yatırım veya işlem gerçekleştirme yükümlülüğü getirmediği vurgulandı.

Gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri dışında bağlayıcı olmayan anlaşma uyarınca; somut projelerin ve yatırımların hayata geçirilmesi, ilerleyen süreçte yapılacak detaylı değerlendirmelere ve yetkili organlarca onaylanacak nihai sözleşmelere bağlı olacak.

Emlak Konut GYO, konuya ilişkin süreçteki önemli gelişmelerin SPK mevzuatı çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

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