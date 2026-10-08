Şirketin KAP bildirimine göre anlaşma, silah sistemleri ile elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsıyor.

Sözleşmenin toplam bedeli 125 milyon ABD doları olarak açıklanırken alıcı ülke, teslimat takvimi ve ödeme koşullarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ASELSAN'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya Silah ve Elektronik Harp Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon ABD Doları olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır."

ASELSAN DÖRT GÜNDE DÖRT YENİ ANLAŞMA DUYURDU

ASELSAN'ın son KAP bildirimleri incelendiğinde, 5-8 Ekim tarihleri arasında dört gün üst üste yeni sözleşmeler açıkladığı görüldü.

Şirket, 5 Ekim'de Savunma Sanayii Başkanlığı ile 2,46 milyar avroluk hibrit hava savunma sistemleri sözleşmeleri imzaladığını duyurdu. 6 Ekim'de ise elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı için toplam 157,9 milyon dolarlık sözleşmeler açıkladı.

7 Ekim'de radar sistemlerinin tedarikine yönelik 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı.

8 Ekim'de açıklanan 125 milyon dolarlık ihracat anlaşmasıyla birlikte şirketin dört günlük sözleşme trafiği devam etti.