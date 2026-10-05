DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB), 22-24 Eylül 2026 tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilen IAAPA Expo Europe 2026 fuarının ardından yeni anlaşmalarını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre fuarda ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Çin'deki müşterilerle Flying Theater, Sphere Fly, Hurricane ve Supernova ürünlerinin satışına yönelik anlaşmalar gerçekleştirildi.

ANLAŞMALARIN BÜYÜKLÜĞÜ 4,21 MİLYON DOLAR

DOF Robotics, fuar kapsamında gerçekleştirilen anlaşmaların toplam büyüklüğünün 4 milyon 214 bin dolar olduğunu açıkladı.

Şirket, söz konusu anlaşmaların gelir ve kârlılığa etkisinin teslimat ve faturalama süreçlerine bağlı olarak ilgili dönem finansal tablolarına yansıyacağını bildirdi.

YENİ ANLAŞMALAR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

DOF Robotics'in fuardaki temasları mevcut anlaşmalarla sınırlı kalmadı. Şirket, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik ve Amerika bölgelerindeki müşterilerle görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde yeni anlaşmaların önümüzdeki dönem satış gelirlerine katkı sağlaması bekleniyor.

DOF ROBOTİCS'E AVRUPA'DAN ÖDÜL

Şirket fuar kapsamında bir ödül de kazandı.European Star Award 2026 töreninde, DOF Robotics tarafından üretilerek kurulumu gerçekleştirilen Samsun Astorya Uçan Tiyatro projesi, Avrupa'nın en iyi kapalı alan atraksiyon ödülüne layık görüldü.