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Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV), DGES projesi için KDV hariç 1,86 milyar TL'lik güneş paneli satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma şirket için bir ilk.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), yeni iş sözleşmesini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre KLYPV ile yurt içinde yerleşik bir şirket arasında Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (DGES) projesinde kullanılmak üzere güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalandı.

KLYPV den 1,86 milyar TL lik sözleşme: Şirket tarihinde bir ilk, Görsel 1

SÖZLEŞMENİN BÜYÜKLÜĞÜ 1,86 MİLYAR TL

Sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 1 milyar 865 milyon 166 bin 452,45 TL olarak açıklandı.

Anlaşma kapsamında güneş enerjisi panellerinin 2027 yılının ilk çeyreği sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

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Şirket, sözleşme kapsamındaki panel satışlarının aynı dönem içerisinde hasılata yansımasının beklendiğini bildirdi.

KLYPV den 1,86 milyar TL lik sözleşme: Şirket tarihinde bir ilk, Görsel 2

KLYPV İÇİN BİR İLK

KAP açıklamasında anlaşmanın Kalyon PV açısından taşıdığı öneme de dikkat çekildi.
Şirket, 1,86 milyar TL'lik sözleşmenin Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali projeleri kapsamında gerçekleştirdiği ilk panel satış sözleşmesi olduğunu açıkladı.

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Böylece KLYPV, DGES projelerine yönelik panel satışında ilk sözleşmesini imzalamış oldu.

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