ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), aldığı yeni siparişi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre sipariş, veri merkezi ve bilgi işlem altyapısında kullanılmak üzere bilişim malzemelerinin tedarikini kapsıyor.

SİPARİŞ TUTARI 47,96 MİLYON DOLAR

ARDYZ'nin özel bir şirketten aldığı siparişin toplam büyüklüğü KDV dahil 47 milyon 956 bin 582,94 dolar olarak açıklandı.

Şirket, söz konusu tutarın TL karşılığının 2 milyar 352 milyon 663 bin 637 TL olduğunu bildirdi.

CİRO VE KÂRLILIĞA OLUMLU KATKI BEKLENİYOR

ARD Grup, sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların şirketin finansal sonuçlarına etkisine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Şirket, yapılacak teslimatların ciro ve kârlılığa olumlu katkı sağlamasının beklendiğini açıkladı.

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