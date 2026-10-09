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Rekabet Kurumu’nun; Ray-Ban, Oakley, Persol ve Vogue Eyewear gibi dünya devi markaları çatısı altında barındıran EssilorLuxottica hakkında yürüttüğü soruşturma karara bağlandı.

Şirketin soruşturma sürecinde sunduğu taahhüt paketinin kabul edilmesiyle birlikte dev firmanın piyasadaki gücünü bağımsız optikçiler aleyhine kullanmasını engelleyecek kritik yaptırımlar devreye girdi.

Türkiye’deki gözlük devi 3 yıl indirim yapamayacak, Görsel 1

ATASUN OPTİK’E ÖZEL AYRICALIKLAR SONA ERDİ

Karar doğrultusunda, EssilorLuxottica’nın Atasun Optik ile bağımsız mağazalar arasındaki dengeleri bozan uygulamalarına darbe vuruldu:

• 3 Yıl Ayrıcalık Yasağı: EssilorLuxottica, önümüzdeki 3 yıl boyunca markalı güneş gözlüğü ve optik çerçeve tedarikinde Atasun’a, diğer bağımsız optikçilerden farklı ya da özel indirim ve kampanya uygulayamayacak.

• Bağımsız Optikçilere Koruma: Düzenleme ile piyasadaki küçük ve bağımsız perakendecilerin Atasun karşısında rekabet gücünün korunması hedefleniyor.

Türkiye’deki gözlük devi 3 yıl indirim yapamayacak, Görsel 2

CAM KESME MAKİNELERİ VE ÜRÜN TEDARİKİNE YENİ KURALLAR

Karar, sektörde cihaz kullanımı ve taahhüt şartlarını da baştan aşağı değiştiriyor:

• 18 Ay Taahhüt Sınırı: Şirketin cam kesme makineleriyle birlikte sunduğu paket sözleşmelerinde, optikçilere yüklenen cam satın alma taahhüt süresi en fazla 18 ay ile sınırlandırıldı.

• Tekel Şartı Kaldırıldı: Optikçilerin yalnızca EssilorLuxottica’dan ürün almasını zorunlu kılan maddeler geçersiz kılındı. Bu durumun yeni sözleşmelerde açıkça belirtilmesi şart koşuldu.

• Lens İndirimleri İptal: Yeni yapılacak sözleşmelerde kontakt lens alımına bağlanan indirim paketlerine yer verilemeyecek.

Türkiye’deki gözlük devi 3 yıl indirim yapamayacak, Görsel 3

VERİ GİZLİLİĞİ KURALI: RAKİP BİLGİLERİ ATASUN’A VERİLEMEYECEK

Rekabet Kurumu'nun kararıyla birlikte veri güvenliğine ilişkin de önemli bir adım atıldı.

Cam kesme makineleri üzerinden elde edilen bağımsız ve rakip optikçilere ait verilerin, EssilorLuxottica tarafından Atasun Optik ile paylaşılması kesin olarak yasaklandı.

Taahhütler kapsamında alınan kararlar, ilgili düzenlemeler doğrultusunda 2 ve 3 yıllık sürelerle sektör genelinde sıkı şekilde uygulanacak.

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