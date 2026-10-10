Altın fiyatlarıyla yarışan geleneksel ürünlerden çam sakızı, Artvin'de kilogramı 10 bin liraya ulaşan fiyatıyla dikkat çekiyor. Köknar ağaçlarından metrelerce yükseğe tırmanılarak büyük emek ve risk altında toplanan çam sakızı, özellikle ileri yaştaki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kilogram fiyatı 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen ürün, Türkiye'nin birçok iline de gönderiliyor.

15-20 METRELİK AĞAÇLARDAN TEK TEK TOPLANIYOR

Artvin'de yörede köknar sakızı olarak da bilinen çam sakızı, çoğunlukla köylüler ve çobanlar tarafından ağustos ve eylül aylarında toplanıyor. Boyları 15-20 metreye ulaşabilen ağaçlara tırmanan vatandaşlar, sakızları çakı yardımıyla tek tek çıkarıyor.

Toplama işleminin hem zahmetli hem de riskli olması, ürünün fiyatını etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

ÖZELLİKLE 50 YAŞ ÜZERİNDEKİLER TERCİH EDİYOR

Ailesiyle birlikte 27 yıldır şarkütericilik yapan Erkan Büyük, köknar sakızının bölgede uzun yıllardır tüketilen geleneksel ürünlerden biri olduğunu belirtti.

Ürünün yüksek rakımlı bölgelerdeki ağaçlardan tek tek toplandığını ifade eden Büyük, toplama sürecinin ciddi emek gerektirdiğini söyledi.

Büyük, kilogram fiyatının 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında değiştiğini belirterek özellikle 50 yaş üzerindeki vatandaşların ürüne daha fazla ilgi gösterdiğini kaydetti.

BALLI KARIŞIM OLARAK DA TÜKETİLİYOR

Çam sakızının bazı vatandaşlar tarafından öğütülerek balla karıştırıldığını aktaran Büyük, tüketicilerin ürünü geleneksel alışkanlıklar doğrultusunda tercih ettiğini söyledi. Ürünü Türkiye'nin birçok iline kargoyla gönderdiklerini belirten Büyük, müşterilerin çam sakızını ve balı ayrı ayrı ya da karışım halinde alabildiğini ifade etti.

Çam sakızının mide rahatsızlıklarına iyi geldiği yönündeki iddialara ilişkin ise yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor. Bu nedenle ürünün tıbbi tedavi yerine kullanılması önerilmiyor.

TOPLANMASI BÜYÜK EMEK GEREKTİRİYOR

Aktar ürünleri satışı yapan Selahattin Arslan da çam sakızının elde edilmesinin oldukça zor olduğunu vurguladı.

Ağaçların yüksekliğine dikkati çeken Arslan, bazı köknar ağaçlarının 15-20 metreye ulaştığını ve sakızların çakı yardımıyla tek tek toplandığını belirtti.

Artvin'de geleneksel yöntemlerle elde edilen çam sakızı, zorlu toplama süreci ve yüksek kilogram fiyatıyla yöresel ürünler arasında öne çıkıyor.

Kaynak: Dünya