Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik süreçte ilk aşama tamamlandı.

TVF’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, fonun yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ’nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmeleri 7 Ekim’de imzalandı.

DEVİRLERİN 2026 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

İmzalanan sözleşmeler, iki finans kurumunun paylarının devrine ilişkin süreci kapsıyor. Gerekli yasal ve düzenleyici otoriteler nezdindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından devirlerin 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

KATILIM FİNANS SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Duyuruda, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının kapasitesinin ve rekabet gücünün geliştirilmesinin, katılım finans ekosisteminin güçlendirilmesinin ve sektörün finansal piyasalar içindeki payının artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Ziraat Katılım ve Halk Katılım’ın paylarının TVF bünyesindeki şirket tarafından devralınmasına ilişkin sözleşmelerin imzalanmasıyla, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının birleştirilmesi sürecinde önemli bir aşama geride bırakıldı.

Kaynak: AA