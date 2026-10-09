Şirket, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/845 esas sayılı dosyası kapsamında konkordato talebinde bulunduğunu bildirdi.

Başvurunun gerekçeleri arasında mali yapının yeniden düzenlenmesi, mevcut borçların yapılandırılması ve Ağustos 2026 itibarıyla durmuş olan ticari faaliyetler gösterildi.

Şirketin açıklamasına göre yargısal süreç devam ediyor. Mahkemenin vereceği kararlar doğrultusunda gerekli işlemler yürütülecek ve önemli gelişmeler yatırımcılarla paylaşılacak.

ALVES KABLO'DA KONKORDATO ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI?

Alves Kablo'nun konkordato başvurusundan önceki dönemde finansman sorunları, borç ödeme yükümlülükleri, faaliyetlerin durması ve hukuki süreçler gündeme gelmişti.

Şirketin KAP bildirimlerine göre 1 Eylül'de kira sertifikasının itfa ve dönemsel getiri ödemesine ilişkin açıklama yapıldı.

2 Eylül'de ise şirket, finansman koşulları ve faaliyetlerinin devamlılığı hakkında yatırımcıları bilgilendirdi. Aynı gün istihdam yapılandırması ve yönetim kurulu başkanına ilişkin adli süreç konusunda da açıklamalar yayımlandı.

8 Eylül'de şirket hakkında başlatılan takip ve haciz işlemleri KAP'a bildirildi.

ALVES HİSSELERİ YAKIN İZLEME PAZARI'NA ALINMIŞTI

Borsa İstanbul, 8 Eylül 2026 tarihinde aldığı kararla ALVES paylarının Ana Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na aktarılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin 35/1-(d) maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda şirketin paylarının işlemleri 9 Eylül'de durduruldu.

ALVES hisseleri, 10 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başladı.

Şirketin konkordato başvurusu da Yakın İzleme Pazarı'na alınmasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti.

ALVES HİSSELERİNDE SON DURUM: BEŞ İŞLEM GÜNÜNDE YÜZDE 56,9 YÜKSELDİ

Konkordato başvurusunun açıklandığı 9 Ekim'de ALVES hisseleri yüzde 9,59 yükselişle 0,80 TL seviyesinde işlem gördü.

Hisse, 2 Ekim'deki 0,51 TL seviyesinden 9 Ekim'e kadar yaklaşık yüzde 56,9 değer kazandı. Ancak bu yükselişe rağmen yılbaşından itibaren yaşanan kayıplar dikkat çekti.

ALVES'in 2025 yılı sonundaki 2,568 TL seviyesine göre kaybı yaklaşık yüzde 68,8 oldu.