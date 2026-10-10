Birikimlerini uzun vadede büyütmek ve enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılar için yatırım seçenekleri yeniden gündeme geldi. The Motley Fool yazarı James Brumley, uzun vadeli servet oluşturmak isteyenlere S&P 500 endeks fonlarını işaret ederken, 2026 yılı için favori bireysel hissesinin Google'ın çatı şirketi Alphabet olduğunu belirtti.

TASARRUF HESAPLARI ENFLASYONA KARŞI YETERSİZ KALABİLİR

James Brumley, geleneksel tasarruf hesaplarının uzun vadede büyük bir servet oluşturmak için yeterli olmayabileceğine dikkat çekti. ABD'deki yüksek getirili para piyasası hesaplarında faiz oranlarının yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bulunduğunu belirten Brumley, bu getirinin her zaman enflasyonun üzerinde kalamayabileceğini ifade etti.

Uzun vadeli birikimlerin enflasyondan daha hızlı büyümesinin önemine işaret eden Brumley, hisse senedi piyasasının kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli yatırımcılar için seçeneklerden biri olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte Brumley, tüm birikimlerin borsaya yönlendirilmemesi gerektiğini de belirtti. Acil durumlarda kullanılacak veya kısa vadede ihtiyaç duyulacak paranın piyasa dalgalanmalarından korunmasının önemine dikkat çekti.

TEK TEK HİSSE SEÇMEK İSTEMEYENLERE S&P 500 FONLARI

Bireysel şirket hisseleri arasında seçim yapmak istemeyen yatırımcılar için S&P 500 endeksini takip eden fonlar öne çıkıyor. Brumley, bu kapsamda SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ve Vanguard S&P 500 ETF (VOO) fonlarını örnek gösterdi.

ABD'nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 endeksi, Amerikan hisse senedi piyasasının toplam değerinin yüzde 80'inden fazlasını temsil ediyor. Brumley'nin değerlendirmesine göre endeksin temettüler yeniden yatırıma yönlendirildiğinde uzun vadeli ortalama yıllık getirisi yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

1 DOLAR 30 YILDA 17,45 DOLARA ULAŞABİLİR

Yıllık ortalama yüzde 10 getiri varsayımıyla yapılan bileşik getiri hesabı, uzun vadeli yatırımın etkisini ortaya koyuyor.

Yatırım süresi Başlangıçtaki 1 doların tahmini değeri 10 yıl 2,59 dolar 20 yıl 6,73 dolar 30 yıl 17,45 dolar

Bu hesaplamalar, her yıl yüzde 10 getiri elde edildiği varsayımına dayanıyor. Gerçek piyasa getirileri yıllara göre değişebileceğinden, sonuçlar garanti edilmiş kazanç anlamına gelmiyor.

Brumley ayrıca, aktif yönetilen yatırım fonlarının önemli bir bölümünün karşılaştırma endekslerinin gerisinde kaldığına ilişkin S&P Dow Jones Indices verilerine dikkat çekti. Bu nedenle endeks fonlarının, uzun vadeli yatırımcılar için daha sade bir alternatif olabileceğini değerlendirdi.

JAMES BRUMLEY'NİN 2026 FAVORİ HİSSESİ ALPHABET OLDU

Bireysel şirket hisselerine yatırım yapmak isteyenler için Brumley'nin 2026 yılındaki öne çıkan tercihi, Google'ın çatı şirketi Alphabet oldu.

Yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmeler teknoloji şirketlerine yönelik belirsizlikleri artırırken Brumley, Alphabet'in gelir kaynaklarının yalnızca yapay zekâ faaliyetlerine bağlı olmamasını önemli bir avantaj olarak değerlendirdi.

Şirket gelirlerinin yarısından fazlasının Google'ın arama tabanlı reklam faaliyetlerinden geldiğini belirten Brumley, YouTube, Android, Google Play ve abonelik hizmetlerinin de Alphabet'in gelir yapısında önemli yer tuttuğunu ifade etti. Bu faaliyetler birlikte değerlendirildiğinde şirket gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'inin doğrudan yapay zekâ dışındaki iş kollarından geldiğini aktardı.

GOOGLE'IN KÜRESEL PAZAR GÜCÜ ÖNE ÇIKIYOR

Statcounter verilerine göre Google, dünya genelindeki internet aramalarının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştiriyor. Android işletim sistemi ise küresel mobil cihaz pazarında yaklaşık yüzde 69 paya sahip bulunuyor.

Brumley, Google'ın arama motorundaki güçlü konumu, Android ekosistemi ve YouTube gibi geniş kullanıcı tabanına sahip platformlarının Alphabet'e uzun vadeli avantaj sağladığı görüşünde.

Yapay zekâ yatırımlarının teknoloji sektöründeki rekabeti yeniden şekillendirdiği bir dönemde Alphabet'in mevcut gelir kaynakları, şirketin yatırım açısından öne çıkarılmasının nedenleri arasında gösteriliyor.

Ancak S&P 500 fonları ve Alphabet hissesi de piyasa riskleri taşıyor. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmezken, yatırım tercihinde vade, risk toleransı ve nakit ihtiyacının dikkate alınması gerekiyor.

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