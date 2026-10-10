Alım tarafında BTCIM, SASA ve ISCTR ilk sıralarda yer alırken, satış tarafında CANTE, SYIEJ ve GAILDV öne çıktı. İş Yatırım'ın haftalık net hacmi yaklaşık 1,86 milyar TL olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde haftanın en fazla net alım yapılan hissesi BTCIM oldu. Hissede 42,41 milyon net lotluk alım gerçekleşti. BTCIM'i 40,42 milyon lotla SASA ve 35,13 milyon lotla ISCTR takip etti.

5-9 Ekim haftasında İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet BTCIM 42.411.536 7,91 1,963 SASA 40.423.013 7,54 1,95 ISCTR 35.128.453 6,55 12,774 USAK 19.097.855 3,56 0,421 GENIL 18.517.895 3,45 4,12

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Satış tarafında ise CANTE ilk sırada yer aldı. CANTE'de 26,54 milyon net lotluk satış gerçekleşirken, SYIEJ ve GAILDV de en fazla satış yapılan hisseler arasında bulundu.

İş Yatırım'ın 5-9 Ekim haftasında en fazla net satış yaptığı ilk 5 hisse şöyle:

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet CANTE -26.537.510 4,11 1,074 SYIEJ -24.909.350 3,86 0,02 GAILDV -17.626.031 2,73 0,02 ADESE -16.660.029 2,58 0,629 ELIMAV -15.095.267 2,34 0,02

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