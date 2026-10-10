10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karar, bankanın sermaye yapısını yeniden belirlerken belediyelere aynı tutarda nakit aktarılacağı anlamına gelmiyor. Sermaye artışının yerel yönetimlerin yatırım finansmanına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

İLLER BANKASI’NIN SERMAYESİ 130 MİLYAR TL ARTTI

İller Bankası’nın sermayesi, 10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11856 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 250 milyar TL olarak belirlendi.

Kasım 2024’te alınan kararla 120 milyar TL’ye yükseltilen sermaye, yeni düzenlemeyle 130 milyar TL artırılmış oldu. Böylece bankanın nominal sermayesi önceki tutarına göre önemli ölçüde yükseldi.

Karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesine dayanıyor. Söz konusu madde, bankanın sermaye yapısını ve sermaye artışında kullanılabilecek kaynakları düzenliyor.

SERMAYE ARTIŞI BELEDİYELERE DOĞRUDAN KAYNAK AKTARIMI ANLAMINA GELMİYOR

Düzenlemenin en önemli ayrıntılarından biri, nominal sermaye ile fiilen kullanılabilir nakit kaynağının birbirinden farklı olması. İller Bankası’nın nominal sermayesinin 250 milyar TL’ye çıkarılması, aynı tutarın bankanın kasasına yatırıldığı veya tamamının belediyelere kredi olarak dağıtılacağı anlamına gelmiyor.

Sermaye tutarı ile ödenmiş sermaye farklı finansal kalemler olarak değerlendiriliyor. Yeni karar metninde belediyelere tahsis edilecek ilave kredi miktarı, doğrudan nakit transferi veya il bazında yatırım dağılımına ilişkin bir açıklama da yer almıyor.

Bu nedenle sermaye artışının belediyelerin kullanabileceği finansmana ne ölçüde yansıyacağı, bankanın kaynak oluşturma kapasitesi ve kredi kullandırma süreçleriyle netleşecek.

İLLER BANKASI’NIN SERMAYESİ HANGİ KAYNAKLARDAN OLUŞUYOR?

İller Bankası’nın sermaye yapısında belediyeler ve il özel idareleri önemli bir yere sahip. 6107 sayılı Kanun kapsamında bankanın ortakları yerel yönetimlerden oluşuyor.

Mevzuata göre genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere dağıtılan payların toplamı üzerinden aylık yüzde 2 oranında kesilen tutar, bankanın ödenmiş sermayesine ekleniyor. Bunun yanı sıra bankanın yıllık net kârının yüzde 30’u da sermayeye aktarılabiliyor.

Mevzuat kapsamında sermayeye eklenmesi uygun görülen diğer kaynaklar ile yardım ve bağışlar da sermaye oluşumuna katkıda bulunabiliyor. Dolayısıyla sermaye artışını yalnızca merkezi yönetim tarafından yapılan doğrudan bir nakit aktarımı olarak değerlendirmek doğru değil.

BELEDİYELERİN ALTYAPI YATIRIMLARI NASIL ETKİLENECEK?

İller Bankası; içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma, kentsel altyapı ve üstyapı projelerinin finansmanında önemli görevler üstleniyor. Banka ayrıca belediyelere yatırım projelerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlıyor.

Sermayenin 250 milyar TL’ye yükseltilmesi, bankanın gelecekteki finansman faaliyetleri için daha geniş bir sermaye zemini oluşturabilir. Ancak bu değişiklik tek başına yeni bir kredi paketi, hibe programı veya yatırım harcamasının başladığı anlamına gelmiyor.

Belediyelerin ilave finansmana erişiminin belirlenebilmesi için bankanın ödenmiş sermayesindeki değişimlerin, yeni kredi programlarının ve kaynak kullanımına ilişkin açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

GÖZLER YENİ KREDİ VE FİNANSMAN KARARLARINDA

10 Ekim 2026 tarihli kararda, belirli belediyelere tahsis edilecek finansman tutarları veya yeni bir kredi dağıtım takvimi açıklanmadı.

Bu nedenle sermaye artışının yerel yönetimlerin yatırım imkânlarını ne ölçüde genişleteceği henüz netlik kazanmış değil. İller Bankası’nın sonraki finansman kararları ve mali tabloları, düzenlemenin belediyelerin yatırım bütçelerine olası etkisini ortaya koyacak.

Sonuç olarak İller Bankası’nın sermayesinin 250 milyar TL’ye çıkarılması, bankanın sermaye yapısında önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor. Ancak belediyelere sağlanacak ilave kaynağın miktarı ve kullanım koşulları, ilerleyen dönemde alınacak finansman kararlarıyla belli olacak.

Kaynak: Dünya