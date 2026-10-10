Altın, gümüş ve borsada yaşanan sert düşüşlerin ardından yatırımcıların kayıpları gündeme gelirken, yatırım uzmanı Mert Başaran’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Dünya Gazetesi TV’de Hande Eğilmez Eniş’in sorularını yanıtlayan Başaran, birikimlerin tek bir yatırım aracında tutulmasının ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Başaran, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirmeleri ve kazanç elde ettikten sonra paralarını farklı alanlarda değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ DÜŞÜŞ YATIRIMCILARI ZORLADI

Değerli metallerde yaşanan fiyat düşüşlerinin bazı yatırımcıları ciddi zararla karşı karşıya bıraktığını ifade eden Başaran, altın yatırımı nedeniyle birikiminin önemli bölümünü kaybettiğini söyleyen bir yatırımcının yaşadıklarını anlattı.

Başaran, söz konusu yatırımcının altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle birikiminin yüzde 30’unu kaybettiğini belirterek, yaşanan kaybı konut değeri üzerinden örneklendirdi.

Gümüş piyasasındaki düşüşe de değinen Başaran, yakın akrabalarından birinin Nişantaşı’ndaki dairesini sattıktan sonra elde ettiği parayla gümüş aldığını ve yatırımının değerinin yarıya düştüğünü söyledi.

Başaran, yüksek fiyat seviyelerinden yapılan alımların yatırımcıları büyük kayıplarla karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çekti.

GAYRİMENKUL VE OTOMOBİL SATIŞLARINDA ZORLU DÖNEM UYARISI

Finansal piyasalardaki kayıpların gayrimenkul piyasasını da etkileyebileceğini belirten Başaran, nakit ihtiyacı nedeniyle bazı kişilerin ellerindeki gayrimenkulleri satmaya çalıştığını ifade etti.

Kendisine çok sayıda yatırımcının ulaştığını söyleyen Başaran, bazı kişilerin yatırımlarındaki kayıplar nedeniyle endişe duyduğunu, bazılarının ise acil nakit ihtiyacını karşılamak için mülklerini satışa çıkardığını anlattı.

Sağlık, eğitim, evlilik ve taksit ödemeleri gibi nedenlerle nakde ihtiyaç duyan kişilerin satış yapmak zorunda kalabildiğini belirten Başaran, bu durumun konut ve otomobil piyasasında satış sürecini zorlaştırabileceğini dile getirdi.

“PARANIZIN TAMAMINI TEK BİR YATIRIM ARACINA BAĞLAMAYIN”

Yatırımcıların birikimlerini tek bir hisseye veya yatırım aracına yönlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Başaran, özellikle büyük tutarların değerlendirilmesinde riskin dağıtılmasının önemine işaret etti.

Küçük miktarlarla yapılan yatırımlarda kayıpların zaman içinde telafi edilmesinin daha mümkün olabileceğini belirten Başaran, yüksek tutarların tek bir varlıkta tutulmasının ise yatırımcıyı daha büyük risklerle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

Başaran, yatırım yaklaşımını anlatırken kazanç elde edildikten sonra paranın farklı alanlarda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

BORSA YATIRIMINDA ÇEŞİTLENDİRME VURGUSU

Borsa yatırımlarında portföy çeşitlendirmesinin önemine dikkat çeken Başaran, yatırımcıların tek bir şirketin performansına bağımlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Başaran, yatırımcıların risklerini dağıtmak amacıyla farklı şirketlerin hisselerini portföylerinde bulundurmasını önerdi. Bu kapsamda 20 farklı hisseye sahip olma yaklaşımını dile getiren Başaran, çeşitlendirmenin tek bir hissedeki sert düşüşün toplam portföy üzerindeki etkisini azaltabileceğini ifade etti.

Hava yolu ve savunma sanayi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri örnek gösteren Başaran, yatırım kararlarında tek bir varlığa bağlı kalmak yerine farklı seçenekleri değerlendirme yaklaşımının önemini vurguladı.

YATIRIMCILAR İÇİN RİSK YÖNETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Mert Başaran’ın açıklamalarında, son dönemde altın, gümüş ve borsada yaşanan kayıpların ardından risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmesi öne çıktı. Başaran, özellikle büyük birikimlerin tek bir yatırım aracında tutulmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Yatırım araçlarının fiyatları farklı dönemlerde değişkenlik gösterebildiğinden, birikimlerin farklı varlıklara dağıtılması riskin yönetilmesine yardımcı olabilir. Ancak çeşitlendirme de yatırım kaybı yaşanmayacağını garanti etmiyor.