BIST100 endeksi 5-9 Ekim 2026 haftasını yüzde 0,03'lük düşüşle kapattı. Borsa düşerken Bank of America’nın (BofA) en fazla alım satım yaptığı hisseler belli oldu.
Paylaşılan aracı kurum dağılımı verilerine göre BofA, alım tarafında CANTE, TURSG ve HEKTS hisselerinde öne çıkarken satış tarafında SASA, BTCIM ve GENIL hisselerinde yoğunlaştı. Kurumun haftalık net işlem hacmi ise eksi 5 milyar 699 milyon 42 bin lot olarak kaydedildi.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|CANTE
|63.394.411
|16,38
|1,08
|TURSG
|29.831.494
|7,71
|5,584
|HEKTS
|20.998.846
|5,43
|2,147
|SKBNK
|20.316.142
|5,25
|5,091
|HRKET
|17.630.928
|4,56
|8,707
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|SASA
|-205.419.532
|26,01
|1,945
|BTCIM
|-54.299.455
|6,88
|2,001
|GENIL
|-35.605.999
|4,51
|4,301
|ADESE
|-29.701.472
|3,76
|0,602
|PAHOL
|-22.429.690
|2,84
|0,993
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.