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BIST100 endeksi 5-9 Ekim 2026 haftasını yüzde 0,03'lük düşüşle kapattı. Borsa düşerken Bank of America’nın (BofA) en fazla alım satım yaptığı hisseler belli oldu.

Paylaşılan aracı kurum dağılımı verilerine göre BofA, alım tarafında CANTE, TURSG ve HEKTS hisselerinde öne çıkarken satış tarafında SASA, BTCIM ve GENIL hisselerinde yoğunlaştı. Kurumun haftalık net işlem hacmi ise eksi 5 milyar 699 milyon 42 bin lot olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL)
CANTE 63.394.411 16,38 1,08
TURSG 29.831.494 7,71 5,584
HEKTS 20.998.846 5,43 2,147
SKBNK 20.316.142 5,25 5,091
HRKET 17.630.928 4,56 8,707

BofA dan milyarlık satış: Elden çıkarılan ilk hisse SASA oldu, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL)
SASA -205.419.532 26,01 1,945
BTCIM -54.299.455 6,88 2,001
GENIL -35.605.999 4,51 4,301
ADESE -29.701.472 3,76 0,602
PAHOL -22.429.690 2,84 0,993

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