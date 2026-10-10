Paylaşılan aracı kurum dağılımı verilerine göre BofA, alım tarafında CANTE, TURSG ve HEKTS hisselerinde öne çıkarken satış tarafında SASA, BTCIM ve GENIL hisselerinde yoğunlaştı. Kurumun haftalık net işlem hacmi ise eksi 5 milyar 699 milyon 42 bin lot olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) CANTE 63.394.411 16,38 1,08 TURSG 29.831.494 7,71 5,584 HEKTS 20.998.846 5,43 2,147 SKBNK 20.316.142 5,25 5,091 HRKET 17.630.928 4,56 8,707

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA -205.419.532 26,01 1,945 BTCIM -54.299.455 6,88 2,001 GENIL -35.605.999 4,51 4,301 ADESE -29.701.472 3,76 0,602 PAHOL -22.429.690 2,84 0,993

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